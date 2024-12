Essen (ots) -- Europas größter Dienstleister von häuslichen Betreuungsleistungen feiert Geburtstag- individuelle Betreuungslösungen und Alltagshelfer für die Pflege zu Hause immer- nachgefragter- Entlastung pflegender Angehöriger im FokusDie bundesweit tätige Promedica Gruppe feiert im Dezember dieses Jahres das zwanzigste Jubiläum ihres Bestehens. Im Jahr 2004 in Essen gegründet, hat sich die Unternehmensgruppe recht zügig als Vorreiter der Betreuungswirtschaft einen guten Ruf erarbeitet. Das Credo des Dienstleisters ist, hilfebedürftigen Menschen ein Leben in der vertrauten eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen, auch wenn ein Assistenzbedarf vorhanden und ein Pflegegrad vonnöten ist. Pflegende Angehörige sollen aktive Entlastung und Unterstützung erfahren.Mit über 5.800 Alltagsbetreuerinnen und Alltagsbetreuern, sowie Unternehmenszentralen in Polen, Deutschland und Großbritannien, entwickelte sich das Unternehmen über zwei Jahrzehnte hinweg zum europäischen Branchenprimus von Betreuungsleistungen in häuslicher Gemeinschaft."Was vor zwei Jahrzehnten mit dem guten Gedanken, hilfebedürftigen Menschen ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, gestartet ist, hat sich zu einem bedeutenden Dienstleister der deutschen Sozialwirtschaft entwickelt" verdeutlicht die COO des Unternehmens, Marta Bernat, die bereits seit mehr als 16 Jahren in leitender Position für die Gruppe tätig ist.Dorota Debska, als langjährig erfahrene Alltagsbetreuerin, sagt "Zum Jahresende werde ich bereits zehn Jahre für Promedica arbeiten. Ich habe früher in einer pharmazeutischen Großhandlung in Lublin gearbeitet. Ursprünglich kam ich für drei Monate nach Deutschland, dann habe ich jedes Jahr verlängert, bis heute. Es war die richtige Entscheidung. Mein Sohn hatte mich vor einem Jahrzehnt auf die deutsch-polnische Promedica Gruppe hingewiesen, da ich mich gerne um alte Menschen kümmere. Ich unterstütze sie darin, im gewohnten Umfeld verbleiben zu können. Oftmals gehöre ich fast schon zur Familie".Mehr als 56.600 Familien aus Deutschland nutzten seit 2004 die Vorteile der häuslichen Rundum-Betreuung. Der zunehmende Mangel an Fachkräften in der Altenpflege, die Überlastung pflegender Angehöriger und die steigende Lebenserwartung, lässt das Interesse deutscher Haushalte an dieser Dienstleistung stetig steigen.Die Mainzer Promedica Partnerin Aleksandra Falenska ist von Anfang an dabei. "Vor gut zwanzig Jahren habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Betreuung von unterstützungsbedürftigen Seniorinnen und Senioren eine Aufgabe mit Zukunft ist. Darum schloss ich mich der Promedica Gruppe als selbständige Unternehmerin an. Die Lebenserwartung der Menschen steigt stetig, genau wie der Bedarf an Unterstützungsleistungen, um den Lebensabend in der eigenen Wohnung verbringen zu können. Gleichzeitig suchen viele Menschen in Polen, Rumänien, der Slowakei und in Bulgarien nach einer sinnvollen Arbeit, die gerecht bezahlt wird. So können die Europäer zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen. Zu dieser Zeit, vor zwei Jahrzehnten, haben polnische Alltagsbetreuerinnen ausschließlich auf dem Schwarzmarkt in dieser Branche gearbeitet. Ich hatte mir vorgenommen das zu ändern und habe dieses Ziel erreichen können".Die Promedica Gruppe sieht in den Herausforderungen der häuslichen Pflege eine Wachstumschance und zeigt sich darauf gut vorbereitet. Das Unternehmen setzt als Lösungsanbieter auf eine kooperative Strategie mit anderen Pflegeunternehmen, um eine durchgängige Versorgung hilfebedürftiger Menschen zu gewährleisten.Über die Promedica24 Gruppe:Als Europas größter Dienstleister der häuslichen Betreuung für hilfebedürftige Menschen, erbringt die Promedica24 Gruppe mit über 5.800 Alltagsbetreuenden alle Leistungen aus einer Hand: von der Personalgewinnung in Polen, Bulgarien, Slowakei und Rumänien über die Sprachausbildung und Schulungsmaßnahmen, die Planung der Einsätze, die Anreise mit der firmeneigenen Busflotte bis hin zu einer intensiven persönlichen Begleitung vor Ort. Als Komplettanbieter erfüllt die Promedica24 Gruppe seit 20 Jahren alle erforderlichen Aufgaben zur häuslichen Betreuung, um hilfebedürftigen Menschen den Verbleib in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen und pflegende Angehörige zu entlasten. Mehr als 56.600 Familien aus Deutschland nutzten seit 2004 die Vorteile der häuslichen Rundum-Betreuung.Die Betreuungsleistungen sind durch umfassende Qualitätsstandards sorgfältig abgesichert. Regionale Partner sorgen für den reibungslosen Ablauf. Die Promedica24 Gruppe garantiert hundertprozentige Rechtssicherheit, die uneingeschränkte Legalität der Beschäftigung sowie die Einhaltung sozialrechtlicher Standards.