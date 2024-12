In einem Interview am Wochenende hat Donald Trump gesagt: "die Zölle machen uns reich"! Damit wird klar: Trump sieht diese Zölle als Einkommensquelle und als Entschädigung dafür, dass das böse Ausland zu wenig amerikanische Produkte kauft. Trump hat in dem Interview auch erstmals zugegeben, dass die Zölle die Inflation steigen lassen könnten - was ja ...

