Larnaca (ots) -Mit Trading ein Nebeneinkommen aufbauen - dass das funktioniert, zeigt Profi Trader Andre Witzel. Der Trading.de Gründer verrät persönliche Tricks und Strategien, um den Börsenhandel mit Erfolg anzugehen.Trading.de ist eine führende Plattform für Trading-Interessierte und bietet fundierte Informationen, Marktanalysen und praktische Anleitungen für Einsteiger und erfahrene Trader gleichermaßen. Ziel ist es, Wissen zugänglich zu machen und den Einstieg in die Welt der Finanzmärkte zu erleichtern.Vom Trading zum Nebeneinkommen: Das sind 5 TippsTrading.de Gründer Andre Witzel handelt seit über zehn Jahren an den Finanzmärkten. Der Profi Trader kann heute gut vom Trading leben und ist überzeugt, dass ein Nebeneinkommen mit dem Trading für jeden möglich ist. Witzel ist überzeugt: "Erfolgreiches Trading ist kein Glücksspiel, sondern das Ergebnis einer klaren Strategie, fundiertem Wissen und konsequentem Risikomanagement". Seine Strategie teilt Andre Witzel in der Trading.de Ausbildung, die genau die Grundlagen lehrt, die es für einen risikobasierten und strategischen Handel braucht.Das sind seine fünf Tipps, um Trading Gewinne bis zum Nebeneinkommen zu maximieren:1. Lerne die Grundlagen und verstehe die Märkte"Wissen ist die Basis jedes erfolgreichen Trades", betont Witzel. Bevor Anfänger aktiv handeln, sollten sie die Mechanismen und Zusammenhänge der Finanzmärkte verstehen. Dazu zählt für Andre Witzel auch, die Dynamiken verschiedener Anlageklassen wie Aktien, Forex oder Kryptowährungen und deren Eigenheiten zu verstehen.Wer das Daytrading profitabel lernen will, sollte sich immer nur auf einen Markt konzentrieren. Die Trader bei Trading.de handeln beispielsweise nur den Euro Dollar oder S&P500, und das jeden Tag.2. Entwickeln einer klaren StrategieSpontane Trades ohne Plan führen oft zu Verlusten. Witzel rät, eine feste Strategie zu verfolgen - sei es auf Basis technischer Analysen, fundamentaler Daten oder durch den Einsatz bewährter Handelsmodelle. Eine Strategie gibt nicht nur Orientierung. Sie minimiert auch emotionale Entscheidungen.In der Trading.de Ausbildung wird ausschließlich der Handel mit dem Trend gelehrt, welcher die Chance auf einen Erfolg erhöht.3. Risiken konsequent managen"Ohne ein durchdachtes Risikomanagement ist jeder Trade nur Glücksspiel. Risikomanagement ist das, was den Börsenhandel erst strategisch macht", erklärt Witzel. Sein Tipp: Vor dem Trade festlegen, wie viel Kapital riskiert werden soll und diese Entscheidung mit einem Stop Loss absichern um Verluste zu begrenzen. Witzel empfiehlt, nie mehr als ein bis zwei Prozent des gesamten Kapitals pro Trade zu riskieren. Wer jedoch eine funktionierende Strategie nach Statistik hat kann auch kleinere Konten schnell hochtraden. Dabei wird die 2% Regel überschritten.4. Geduldig bleibenTrading ist ein Marathon, kein Sprint. Es braucht Geduld, um profitable Möglichkeiten zu erkennen, und Disziplin, um nicht von der Strategie abzuweichen - selbst in volatilen und liquiden Marktphasen. "Erfolg im Trading kommt nicht über Nacht, sondern durch konstantes Lernen und Handeln," betont Witzel. "Deshalb ist es mir auch ein Anliegen, in der Trading.de Ausbildung zunächst im Demokonto zu handeln. Geduld zahlt sich hier in einer sicheren Strategie und somit soliden Gewinnen aus".Es wird Tage geben an denen es keine Chancen im Markt für einen Trade gibt. Der Trader muss wie ein Jäger auf seine Beute warten.5. Bildungsmaterialien nutzen und auf Top Handelsplattformen setzenModerne Trading-Plattformen bieten zahlreiche Analyse- und Planungs-Tools, die technische und fundamentale Analysen abbilden. In eine solche Software zu investieren, ist die halbe Miete zum Trading Verdienst. "Viele Broker bieten mittlerweile von Haus aus sehr professionelle Handelsplattformen. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, ist der ROI in das Investment in eine gute Handelsplattform immer hoch". Darüber hinaus empfiehlt Witzel, in Bildungsmaterialien zu investieren, wie sie in der Trading.de-Ausbildung bereitgestellt werden. Diese vermitteln praktische Techniken und umfassendes Wissen, um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern.