Hamburg (ots) -Wenn es um die Organisation und Umsetzung von Busreisen, Gruppenfahrten oder den Transfer zu Events geht, sind die Unternehmen der HCT Gruppe für Kunden eine der ersten Adressen. Die langjährige Erfahrung der Verantwortlichen gilt als Garant für das Gelingen sicherer und komfortabler Fahrten. Nun setzt die HCT Gruppe ihren Expansionskurs fort. Ab dem 01.01.2025 wird sie durch das neu gegründete Tochterunternehmen HCT Reisen GmbH ergänzt. Mit dieser Erweiterung unterstreichen die Inhaberinnen Nora Gonzalo und Saranya Lesch ihre Passion für Buslogistik auf höchstem Niveau.Das neue Tochterunternehmen HCT Reisen GmbH wird seinen Sitz in exzellenter Lage am Kaiserkai 69 in Hamburg haben, unweit der Elbphilharmonie. Diese Adresse ist nicht nur zentral gelegen, sondern gilt auch als eine der besten der Stadt - ein Top-Standort für ein Unternehmen, das sowohl regional als auch überregional agiert. Mit Torsten Tietz konnten die Gründerinnen Gonzalo und Lesch einen Experten der Touristikbranche ins Boot holen. Tietz wird den Posten des Geschäftsführers einnehmen. Seine langjährige Erfahrung und genaue Kenntnis der Reisebranche macht ihn in den Augen von Nora Gonzalo und Saranya Lesch zu einem idealen Partner, wenn es darum geht, ihre Visionen von komfortablen Busreisen in die Tat umzusetzen."Mit der HCT Reisen GmbH wagen wir einen wichtigen Schritt, um unsere Dienstleistungen und Angebote weiter auszubauen und noch näher an die Bedürfnisse unserer Kunden zu rücken", erklärt Nora Gonzalo. "Wir möchten unseren Kunden nicht nur hochwertige Busvermietungen bieten, sondern darüber hinaus auch maßgeschneiderte Transportlösungen und Reisen. Mit uns als Partner können sich Auftraggeber von der ersten Minute an entspannt zurücklehnen und auf unsere Expertise vertrauen."Die HCT Gruppe ist bereits seit 30 Jahren erfolgreich auf dem Markt tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen rund um das Thema Buslogistik. Die vielseitige Fahrzeugflotte, bestehend aus modernen Reisebussen, Kleinbussen, Limousinen und Oldtimern, garantiert Kunden Transportlösungen für jeden Anlass. Bereits in den nächsten Tagen wird diese Busflotte noch um eine Rarität erweitert: Mit einem Doppeldecker-Bus, der 82 Sitzplätze bietet, stocken die Inhaberinnen der HCT Gruppe ihre Auswahl an Fahrzeugen nochmal auf. Der Doppeldecker gilt nicht nur in Norddeutschland als absolute Besonderheit.Schon jetzt kann die Unternehmensgruppe jährlich mehr als 100.000 beförderte Gäste verzeichnen. Durch die Erweiterung des Angebots um die HCT Reisen GmbH wird das Unternehmen nun auch gezielt Reisen für Gruppen, Unternehmen und Touristen organisieren."Der Fokus unseres Tätigkeitsfelds bei der HCT Reisen GmbH liegt zu Beginn erstmal auf Hamburg und dem norddeutschen Raum", so Nora Gonzalo. "Unser Ziel aber ist es, dieses Angebot auf ganz Deutschland auszudehnen."Mit ihrem untrüglichen Gespür für die Bedürfnisse der Kunden und ihrem Händchen für perfekt organisierte Bustransfers ist davon auszugehen, dass Nora Gonzalo und Saranya Lesch gemeinsam mit Torsten Tietz auch dieses Vorhaben in eine Erfolgsgeschichte verwandeln werden und die HCT Reisen GmbH neue Maßstäbe im Bereich der Buslogistik setzen wird.