EQS-Media / 09.12.2024 / 11:00 CET/CEST



TECHNO - Die Autohaus-Kooperation bleibt auch 2024 weiter auf Expansionskurs

Autohausgruppe Hans Eichbichler GmbH & Co. KG tritt TECHNO-Gesellschafterkreis bei

Hamburg, 9. Dezember 2024 Verkehrswende, neue Mobilitätskonzepte, E-Mobilität und die Zukunft des Autohandels - laut Branchenexperten ist es mehr denn je notwendig, offen für neue Impulse und Veränderungen zu sein. Längst geht es nicht mehr um den Autoverkauf, sondern auch um weitere Geschäftsmodelle wie Auto-Abos oder neue On-Demand-Dienstleistungen. Mehr denn je gilt es, sich als Autohaus in seiner Region stärker zu positionieren, erstklassige Qualität zu bieten und durch zukunftsorientiertes Handeln im Verbund gleichermaßen für herausragende Kundenergebnisse und -erlebnisse zu sorgen. Für die familiengeführte Eichbichler Gruppe aus Landshut, die seit über 100 Jahren in der Automobilbranche tätig ist, Grund genug, sich Anfang August TECHNO, der größten deutschen Autohaus-Kooperation mit derzeit über 150 Gesellschaftern und 2.100 Autohäusern, anzuschließen. "Trotz Krisen, Inflation und Zukunftsängsten - TECHNO bietet durch ihre vielfältigen Leistungsfelder große Potenziale im Markt, weil sie einfach schon lange existiert. Überzeugt hat uns das TECHNO-Gesamtpaket: praxisnahe und branchenspezifische Lösungen, schlanke Einkaufsprozesse, marktgerechte Einkaufskonditionen sowie unterstützende Produkt- und Dienstleistungsbereiche. Das ermöglicht uns neue Perspektiven, um unsere Strategien in allen Geschäftsbereichen und für unsere Marken VW, Audi, SEAT, CUPRA und Volkswagen Nutzfahrzeuge sowie die Skoda Servicepartner weiter erfolgreich fortzusetzen", resümierte Thomas Eichbichler, Inhaber und Geschäftsführer der Hans Eichbichler GmbH & Co. KG, und fügte hinzu: "TECHNO eröffnet uns obendrein die Möglichkeit, aktiv Teil der Veränderung zu sein und Wichtiges zu bewegen." Gleichzeitig unterstrich Thomas Eichbichler, dass es zudem Mut mache, einem hochkarätigen Netzwerk erstklassiger Kollegen der Branche anzugehören, das den regen Dialog miteinander fördere. Mit dem breiten Mobilitäts- und Serviceangebot setzt die in Hamburg ansässige Autohaus-Kooperation auch 2024 ihren Expansionskurs fort. TECHNO-Geschäftsführer Georg Wallus hob die Win-win-Situation hervor, dass jeder Gesellschafter jederzeit bedarfsgerecht und gebündelt auf ein breit aufgestelltes Leistungsportfolio zurückgreifen könne: "Bei uns dreht sich Tag für Tag alles immer um Effizienz, Geschwindigkeit und Prozessoptimierung. Prozesse müssen einfach und transparent sein und sich durch gemeinsame Ambitionen auszeichnen, damit alle Partner in gleichem Maße davon profitieren. Wir hinterfragen ständig, was wir tun, beleuchten im Sinne unserer Gesellschafter unsere Ergebnisse, justieren nach und schlagen andere, auch neue Wege ein. Es wird immer wichtiger, dabei schnell, nachhaltig und kreativ zu sein. Deshalb macht TECHNO gern Dinge, die wir selbst beeinflussen können. Weil wir glauben, dass dies allen Gesellschaftern von TECHNO nachhaltig mehr Erfolg garantiert."



Die Situation des stationären Autohandels verändert sich gerade massiv, darum machen sich immer mehr Autohäuser fit für die Zukunft. Seit August steht daher TECHNO - Die Autohaus-Kooperation auch der in Bayern ansässigen Hans Eichbichler Autohausgruppe mit Sitz in Landshut/Ergolding ständig als verlässlicher Partner zur Seite. Das bereits 1924 gegründete Unternehmen vertreibt heute mit seinen rund 300 engagierten Mitarbeitern Neu- und Gebrauchtfahrzeuge der Marken Audi, Volkswagen, VW Nutzfahrzeuge, SEAT und CUPRA. "Wir brennen für das, was wir tun - genau das spürt jeder unserer Kunden", sagt Thomas Eichbichler, der mit den Marken VW, Audi, SEAT,CUPRA und VW Nutzfahrzeugesowie den angeschlossenen Skoda Servicebetrieben als Neugesellschafter von TECHNO die positive Entwicklung der Gruppe weiter ausbauen will. Nach Auffassung der beiden Geschäftsführer der Hans Eichbichler Unternehmensgruppe liege daher in der Zusammenarbeit mit TECHNO ein enormes Potenzial, um sich für die neuen Herausforderungen erfolgreich aufzustellen. Zudem will auch Geschäftsführer Stefan Ugrik verstärkt im Verbund agieren, um so die gesetzten Strategieziele für 2024 und 2025 zu erreichen. "Unsere Unternehmensphilosophie basiert nicht nur auf Beratung und höchster Qualität in Vertrieb, Service und Werkstatt. Wir sind überzeugt, wenn wir mit TECHNO eng zusammenarbeiten und die Community an einem Strang zieht, gelingt die anspruchsvolle Transformation."



Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung und Tradition sowie rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit jeder Menge Know-how zählt die Autogruppe Hans Eichbichler GmbH & Co. KG über alle Marken aktuell mehr als 90.000 zufriedene Kunden. Bei rund 163 Millionen Euro Gesamtumsatz im Jahr 2023 verkauft die Hans Eichbichler Gruppe jährlich rund 5.500 Neu- und Gebrauchtwagen. Dabei liegt die Anzahl der Werkstattdurchgänge bei rund 30.000 Pkw im Jahr.



***

Informationen für Redakteure

-------------------------------------------------------------

TECHNO-EINKAUF GmbH



Die TECHNO-EINKAUF GmbH mit Standort Hamburg hat sich seit 1968 von einem reinen Einkaufsverbund zur größten deutschen Kooperation für fabrikatsgebundene Autohäuser entwickelt. Das Netzwerk TECHNO - Die Autohaus-Kooperation setzt sich heute aus rund 150 Gesellschaftern zusammen und sieht sich als wirtschaftliche Interessengesellschaft für Autohäuser, die im automobilen Markt einen jährlichen Außenumsatz von mehr als 42 Milliarden Euro mit rund 2.100 Autohäusern in über 600 Städten und Gemeinden bundesweit realisiert. Mittlerweile vertreten TECHNO-Gesellschafter bundesweit rund 40 Marken - darunter sind mehr als die Hälfte der Top 100 markengebundenen Autohäuser in Deutschland. Mit einem Konzept, das das Produktmanagement im automobilen Bereich mit einem Dienstleistungsangebot verknüpft, ist TECHNO als Unternehmen heute einzigartig auf dem deutschen Markt und kümmert sich mit seinen kompetenten und qualifizierten Mitarbeitern um die Wünsche und Bedürfnisse der Gesellschafter. Neben dem Kerngeschäft im Produktportfolio-Management hat TECHNO in den letzten Jahren die Leistungsfelder Online-Systeme, Konzeptentwicklung, Marketingservices, Versicherungs- und Finanzservices sowie Schadenmanagement und Consulting Solutions weiter ausgebaut. Über eine Million Artikel aus den Bereichen Zubehör, Verschleiß- und Ersatzteile sowie Dienstleistungen von über 270 Lieferantenpartnern befinden sich aktuell im Programm.

***



Pressekontakt

Maike Büntemeyer

Senior Marketing- und Kommunikations Manager / stellv. Leitung Marketing/Kommunikation

TECHNO-EINKAUF GmbH

Essener Straße 110 | D-22419 Hamburg

Tel: +49 (0) 40-526 099-155

maike.buentemeyer@techno-kooperation.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.