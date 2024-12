Der auf das Gesundheitswesen spezialisierte Software-Hersteller steht offenbar vor einer Übernahme. Das im SDAX gelistete Unternehmen teilte mit, dass man mit dem Finanzinvestor CVC Gespräche führe. Die Aktie des Koblenzer Unternehmens zündet ein Kursfeuerwerk und zieht am Montag vormittag zweistellig auf über 20 Euro an. Bereits am Sonntag die Nachrichtenagentur Bloomberg von den Übernahmeplänen berichtet. Am Montag morgen gab das Unternehmen bekannt, dass die Private-Equity-Firma 22,00 Euro je ...

Den vollständigen Artikel lesen ...