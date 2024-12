Unterföhring (ots) -- Beliebte Erfolgsserie von "Castle"-Showrunner Alexi Hawley und mit "Castle"-Star Nathan Fillion über einen spätberufenen Quereinsteiger als Polizeianwärter im LAPD- US-Serienhit basierend auf der wahren Lebensgeschichte von Produzent William Norcross- Die Staffeln 1-6 "The Rookie" (https://www.wowtv.de/streamen/the-rookie/148141) ebenfalls bei Sky und dem Streamingdienst WOW abrufbar9. Dezember 2024 - Vom Zeugenstand in den Polizeidienst: Die Cop-Erfolgsserie "The Rookie" (https://www.sky.de/serien/the-rookie) mit Nathan Fillion alias John Nolan startet mit 18 neuen Folgen in die bereits siebte Staffel.Nach der Trennung von seiner Ehefrau lässt Nolan sein altes Leben in der Provinz zurück, um als Mitte Vierzigjähriger "Rookie" beim Los Angeles Police Department eine Polizeiausbildung zu beginnen.In der neuen siebten Staffel von "The Rookie" ist Nolan mittlerweile längst selbst als Ausbilder aktiv. Privat und beruflich müssen er und seine Kolleg:innen nicht nur mit Verbrechern fertig werden, sondern auch mit Familiendramen.Die neuen Folgen der siebten Staffel sind ab 10. Januar in Originalfassung auf Sky und WOW auf Abruf verfügbar. Ab 24. Januar starten die neuen Folgen auch auf Deutsch und sind immer freitags um 20.15 Uhr bei Sky One zu sehen.John Nolan, einst der älteste Neuling bei der LAPD, hat seine Lebenserfahrung, seine Entschlossenheit und seinen Sinn für Humor genutzt, um mit den 20 Jahre jüngeren Neulingen mitzuhalten. Jetzt, wo er sich von einer Schusswunde erholt und die Auswirkungen seines Alters spürt, heißen John und das Team zwei neue Rookies willkommen und setzen die Jagd auf zwei gefährliche entflohene Gefangene fort, die sehr persönliche Rachegelüste haben.Über "The Rookie":John Nolan - einst der älteste Neuling bei der LAPD - nutzte seine Lebenserfahrung, Entschlossenheit und Sinn für Humor, um mit den 20 Jahre jüngeren Neulingen mitzuhalten. Obwohl sich seine jüngeren Kolleg:innen zu Beginn über ihren Mitstreiter amüsieren und sein Ausbilder ihn schnellstmöglich loswerden wollten, meistert Nolan jegliche Herausforderungen und steigt schließlich selbst zum anerkannten Ausbilder auf.Nachdem bei Nolan und seiner Frau Bailey Nune (Jenna Dewan) die Hochzeitsglocken in der vorangegangenen Staffel läuteten, trennten sich Tim und Lucy voneinander. Hält der Bruch an oder versöhnen sie sich gar wieder miteinander?Neben dem Liebesdrama beschäftigt Nolan und das LAPD eine neue Bedrohung: Baileys Ex-Mann Jason (Steve Kazee) ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Unterdessen dürfen sich Nolan und Bailey über Familienzuwachs freuen. Wird Jason nun zur ernsthaften Gefahr für das Ehepaar und deren Baby?Auch im Cast verspricht die neue Staffel der Copserie spannende Neuerungen - Mit Deric Augustine und Patrick Keleher erhält "The Rookie" zwei vielversprechende Neuzugänge.Die Story hinter der Krimiserie orientiert sich an einem realen Quereinsteiger: 2015 verwirklichte sich William Norcross in seinen Mittvierzigern den Traum Polizist zu werden. Genauso wie Nolan zog es auch ihn aus einer Kleinstadt in Pennsylvania nach Los Angeles, wo er erfolgreich die Ausbildung zum Polizisten absolvierte. Bei der Serie wirkt er als Produzent mit.In "The Rookie" spielen Nathan Fillion als John Nolan, Mekia Cox als Nyla Harper, Alyssa Diaz als Angela Lopez, Richard T. Jones als Sergeant Wade Grey, Melissa O'Neil als Lucy Chen, Eric Winter als Tim Bradford, Jenna Dewan als Bailey Nune, Shawn Ashmore als Wesley Evers und Lisseth Chavez als Celina Juarez.Alexi Hawley ist Schöpfer und Executive Producer. Mark Gordon, Nathan Fillion, Michelle Chapman, Bill Norcross und Brynn Malone sind ebenfalls Executive Producer. "The Rookie" wird von Lionsgate Television in Partnerschaft mit 20th Television produziert. 20th Television ist ein Teil der Disney Television Studios. Die Pilotfolge wurde von Alexi Hawley geschrieben und von Liz Friedlander inszeniert.Ausstrahlung:Neben allen vorherigen Staffeln sind die neuen Folgen der siebten Staffel von "The Rookie" ab 10. Januar in Originalfassung mit deutschen und englischen Untertiteln bei Sky und WOW auf Abruf verfügbar. Ab 24. Januar startet die Erfolgsserie auch auf Deutsch und läuft immer freitags um 20.15 Uhr auf Sky One. 