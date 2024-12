Freistadt (ots) -Wenn der Winter mit seiner klaren Luft und verschneiten Landschaften die Sinne erfrischt, gibt es keinen besseren Platz für eine wohltuende Auszeit als das Mühlviertler Hochland. Hier, weitab vom Trubel der überlaufenen Skigebiete und Winter-Hotspots, erwarten Sie sanfte Bewegung, kulinarische Genüsse und eine Ruhe, die ihresgleichen sucht.Raus aus dem Nebel rein ins WintererlebnisWenn das Donautal und das Alpenvorland unter einer dichten Nebeldecke liegen, eröffnet sich Ihnen im Mühlviertler Hochland eine Welt aus glitzerndem Schnee, endlosen Weiten und unberührter Natur. Die Höhenlage sorgt für klare Sicht und ein einzigartiges Panorama, weit hinaus bis zu den Gipfeln der Alpen.Beim Wandern auf den vielen gut gepflegten Winterwanderwegen erleben Sie die Schönheit dieser Region Schritt für Schritt. Die Wege führen durch verschneite Wälder, über sanfte Hügel und entlang malerischer Dörfer. Egal ob Sie eine kurze Runde mit der Familie planen oder eine längere Tour, die Sie in die Einsamkeit der Natur entführt - das Hochland bietet Routen für jedes Tempo und jeden Anspruch.Wer es etwas abenteuerlicher mag, kann sich auf Schneeschuhwanderungen freuen. Geführte Touren bieten eine wunderbare Gelegenheit, die verborgenen Schätze der Region zu entdecken und in den stillen Zauber der Winterlandschaft einzutauchen. Und wenn Sie es eher sportlich lieben, sind die gut präparierten Langlaufloipen die perfekte Wahl. Von leichten Strecken bis zu anspruchsvollen Runden finden Wintersportler hier alles, was das Herz begehrt.Kulinarischer Genuss nach jeder AktivitätDie Magie des Mühlviertler Winters zeigt sich besonders in den kulinarischen Momenten. Nach der Bewegung an der frischen Luft kehren Sie in gediegene Restaurants, urige Gasthäuser oder gemütliche Hütten ein. Hier genießen Sie deftige Mühlviertler Klassiker wie Bratl in der Rein, köstliche Speckknödel oder aromatische Suppen, die Leib und Seele wärmen. Dazu passen die berühmten Biere aus den regionalen Brauereien, die mit Liebe und handwerklichem Können gebraut werden.Auch die süßen Seiten des Winters kommen nicht zu kurz: Frisch gebackene Bauernkrapfen, Zwetschgenknödel oder ein Stück hausgemachter Kuchen, begleitet von einem duftenden Punsch oder einer heißen Schokolade, machen jeden Wintertag perfekt.Wellness und Erholung mitten in der NaturNeben Bewegung und Kulinarik bietet das Mühlviertler Hochland auch Orte der Ruhe und Entspannung. Schöne Wellnesshotels und kleinere, familiäre Unterkünfte laden dazu ein, den Tag mit einem Besuch in der Sauna oder einem wohltuenden Kräuterbad ausklingen zu lassen.Entdecken Sie die Magie des Winters neuMachen Sie sich auf den Weg ins Mühlviertler Hochland - für eine Auszeit, die sanft und genussvoll, aktiv und wohltuend zugleich ist. Hier finden Sie Weitblick, Ruhe und ein unvergleichliches Wintererlebnis - mit Abstand das Beste in der kalten Jahreszeit.Mehr Infos unter: www.muehlviertlerhochland.atGENUSS.ZEIT mit Kochworkshop im 4-Sterne-Superior Hotel Bergergut3 Tage / 2 Nächte ab EUR 567,- pro Person- inkl. Bergergut-Verwöhn-HP- Kochkurs mit 2-Haubenkoch Thomas HoferTermine 2025 und weitere Inklusivleistungen unter: www.bergergut.atPressekontakt:Tourismusverband MühlviertelHauptplatz 19A-4190 Bad LeonfeldenTel.: +43 7213 6397E-Mail: info@muehlviertel.atWeb: www.muehlviertel.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Tourismusverband Mühlviertel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175659/5926555