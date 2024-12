Am Donnerstag wird die EZB erneut über die Zinsen entscheiden. Das wahrscheinlichste Szenario ist eine Zinssenkung um 25 Basispunkte, die auch am Markt als so gut wie sicher gilt. Führende Währungshüter sehen noch keinen Grund für große Zinsschritte, denn die Notenbanker hoffen, dass die private Nachfrage anzieht und damit die Konjunktur stützt. Dennoch können sich ...

