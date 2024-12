Im Winter kann es problematisch werden, an die Arbeit zu kommen, wenn der Arbeitsweg von Eis und Schnee erschwert wird. Doch oftmals reicht das nicht aus, um einfach zu Hause bleiben zu können. Wer im tiefsten Winter das Auto von zentimeterdickem Schnee befreien oder an der Bus- oder Bahnhaltestelle in der klirrenden Kälte auf die öffentlichen Verkehrsmittel warten musste, wird sich die Frage sicherlich schon gestellt haben: Kann ich nicht einfach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...