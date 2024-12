NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 1057 Euro auf "Overweight" belassen. Die Halbleiterunternehmen stünden wegen der langsamen Markterholung vor einem schwierigen Start ins neue Jahr, während es bei den Netzwerkausrüstern vielversprechender aussehe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2024 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0010273215