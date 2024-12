Hallo zum "eMobility Update' von electrive - Und die Sendung wird Ihnen präsentiert von carbonify, Ihrem marktführenden THG-Quotenspezialist! Da es auf Weihnachten zugeht, schreiben wir heute einen elektrischen Roadster auf den Wunschzettel. Und das nicht ohne Grund: Denn der MG Cyberster startet mit einiger Verspätung nun endlich in Deutschland! Der elektrische Roadster kommt sogar noch in diesem Monat zu den Vertriebspartnern in Deutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...