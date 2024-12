Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.12.2024 / 17:02 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: SKR Capital GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Klaus Nachname(n): Rosenfeld Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Schaeffler AG

b) LEI

549300Q7E782X7GC1P43

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SHA0019

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4.389 EUR 14347.64 EUR 4.3895 EUR 983.25 EUR 4.39 EUR 2480.35 EUR 4.3905 EUR 1277.64 EUR 4.391 EUR 1282.17 EUR 4.3915 EUR 1282.32 EUR 4.392 EUR 1282.46 EUR 4.3925 EUR 1282.61 EUR 4.393 EUR 962.07 EUR 4.3935 EUR 962.18 EUR 4.394 EUR 962.29 EUR 4.3945 EUR 962.40 EUR 4.395 EUR 962.51 EUR 4.3955 EUR 962.61 EUR 4.396 EUR 962.72 EUR 4.3965 EUR 962.83 EUR 4.397 EUR 962.94 EUR 4.3975 EUR 963.05 EUR 4.398 EUR 963.16 EUR 4.3985 EUR 963.27 EUR 4.4005 EUR 1100.13 EUR 4.4035 EUR 1100.88 EUR 4.41 EUR 1102.50 EUR 4.4125 EUR 1928.26 EUR 4.413 EUR 4527.74 EUR 4.4145 EUR 17922.87 EUR 4.4185 EUR 1104.63 EUR 4.4265 EUR 4962.11 EUR 4.4295 EUR 3419.57 EUR 4.43 EUR 37384.77 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4.4130 EUR 110323.9300 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.12.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





