Die Unilever-Aktie verzeichnete am Handelstag deutliche Einbußen an der Londoner Börse. Nach einem Eröffnungskurs von 46,11 GBP rutschte der Kurs im Tagesverlauf kontinuierlich ab und erreichte zwischenzeitlich einen Tiefstand von 45,66 GBP. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 897.466 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Der aktuelle Kurs liegt damit etwa 19,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP, das im Januar 2024 erreicht wurde.

Analystenprognosen und Dividendenaussichten

Die Experten zeigen sich für die weitere Entwicklung der Unilever-Aktie verhalten optimistisch. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 47,93 GBP sehen Analysten noch Aufwärtspotenzial. Besonders erfreulich für Anleger: Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,48 GBP darstellt. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 2,91 EUR prognostiziert.

Anzeige

Unilever-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Unilever-Analyse vom 9. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Unilever-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Unilever-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Unilever: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...