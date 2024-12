Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag überwiegend zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,15 Prozent auf 4.985,46 Punkten. Der französische Cac 40 gewann 0,72 Prozent auf 7.480,14 Zähler. Der Aktienmarkt in Frankreich trotzt der dortigen Regierungskrise weiter. Ausserhalb des Euroraums sank der Schweizer SMI um 0,16 Prozent auf 11.761,72 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,52 Prozent ...

