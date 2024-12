HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zum Sturz von Assad/Syrien:

"Wir, die westliche Welt, haben uns damals nicht getraut, Assad am Morden zu hindern, und auch in den vergangenen Jahren haben wir die Lage in Syrien meist lieber vergessen. Gestürzt ist Assad keineswegs, weil wir so entschieden gegen ihn aufgetreten wären. Sondern weil jene Schurken, die den Schurken so lange stützten, abgelenkt sind, der Iran und die Hisbollah vom Kampf mit Israel, die Russen von ihrem Angriffskrieg in der Ukraine. Aus dem Sturz von Assad abzuleiten, dass die Demokratie stärker sei als die Autokratie - dafür ist es viel zu früh."/DP/jha