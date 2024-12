Die Melonenkäufe der EU-Märkte sind in den letzten acht Saisons um 32,39 % zurückgegangen, von 1.082,57 Millionen kg in der Saison 2016/17 auf 731,87 Millionen kg, die in der Saison 2023/24 auf den Gemeinschaftsmärkten ankamen, so eine Analyse von Hortoinfo.com. Bildquelle: Pixabay Der Wert der während der Saison auf den EU-Märkten verkauften Melonen betrug 777,15...

Den vollständigen Artikel lesen ...