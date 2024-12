EQS-Ad-hoc: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Kooperation

Die Baader Bank informiert über veränderte Wettbewerbssituation



10.12.2024 / 06:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Die Baader Bank informiert über veränderte Wettbewerbssituation Der bestehende Kooperationspartner der Baader Bank, namentlich Scalable Capital, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen künftig mit einem neuen bzw. erweiterten Geschäftsmodell am Markt agieren wird.



Mit diesem Schritt entsteht für die Baader Bank eine neue Wettbewerbssituation, da infolgedessen regulatorisch zur Baader Bank vergleichbare Dienstleistungen erbracht werden können.



Sofortige Auswirkungen für Konto- und Depotkunden der Baader Bank aus der Kooperation mit Scalable Capital entstehen durch diesen Schritt nicht. Die Baader Bank wird zeitnah eine ausführliche Pressemitteilung veröffentlichen. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz Senior Manager Group Communication T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland https://www.baaderbank.de Weitere Termine: 27.02.2025 Pressemitteilung zum vorläufigen Jahresergebnis 2024 27.03.2025 Pressemitteilung zum endgültigen Jahresergebnis 2024 30.04.2025 Pressemitteilung zum ersten Quartal 2025 12.05.2025 Equity Forum Frankfurt 2025 Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



