EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

TeamViewer übernimmt 1E, einen führenden Anbieter für Digital-Employee-Experience-Software



10.12.2024 / 07:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TeamViewer übernimmt 1E, einen führenden Anbieter für Digital-Employee-Experience-Software

Strategische Expansion im Bereich Digital Workplace Management TeamViewer bringt seine führenden Fernwartungslösungen mit der leistungsstarken Digital-Employee-Experience-(DEX)-Software von 1E zusammen - das optimiert IT-Prozesse und verbessert die Nutzererfahrung

TeamViewer bietet Kunden nach Übernahme führende Komplettlösung zur Behebung von IT-Problemen an - von proaktivem, automatisiertem Support bis zur Fernwartung durch Experten, unterstützt durch Künstliche Intelligenz

Mit dem Kauf stärkt TeamViewer die Marktposition in Nordamerika, erweitert das Angebot für Enterprise- und SMB-Kunden und baut das Marktpotenzial insgesamt signifikant aus

1E wird mit 720 Mio. US-Dollar bewertet; der Kauf soll erhebliche Umsatzsynergien bringen

Erweiterung des TeamViewer-Vorstands und Senior Leadership Teams, um gemeinsame Produktentwicklung voranzutreiben: 1E CEO Mark Banfield wird neuer Chief Commercial Officer von TeamViewer

Göppingen, 10. Dezember 2024 - TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Remote Connectivity und die Digitalisierung von Arbeitsprozessen, hat heute die Übernahme von 1E, einem führenden Anbieter von Digital-Employee-Experience-(DEX)-Software, bekannt gegeben. TeamViewer unterzeichnete eine bindende Vereinbarung mit Carlyle Europe Technology Partners ("CETP"), einem Teil der globalen Investmentfirma Carlyle (NASDAQ: CG), über den Kauf des in London ansässigen Unternehmens. Der Unternehmenswert von 1E wird auf so genannter "cash and debt free"-Basis mit 720 Millionen US-Dollar beziffert. Der Abschluss der Transaktion wird nach der Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen für Anfang 2025 erwartet. Mit dieser strategischen Akquisition positioniert sich TeamViewer als starker Akteur im Bereich Digital Workplace Management. Im Rahmen der Übernahme werden TeamViewers Lösungen für Fernwartung und -support mit der autonomen IT-Plattform von 1E zusammengeführt. Kunden profitieren von diesem erweiterten Angebot, da sich viele IT-Probleme bereits vor ihrem Auftreten proaktiv verhindern lassen, andere können durch effizienten Remote-Support schnell gelöst werden. Zusammen mit 1E schafft TeamViewer damit eine branchenführende Komplettlösung für IT-Prozesse, intelligentes Endpoint Management und eine bessere Nutzererfahrung in der digitalen Arbeitswelt. Mit etwa 300 Mitarbeitern ist 1E ein führender Anbieter einer DEX-Software, die Unternehmen einen Echtzeit-Überblick über ihre IT-Landschaft gibt, auftretende Probleme umgehend identifiziert und diese automatisch direkt auf dem Endgerät behebt. Dies minimiert Ausfallzeiten, Arbeitsunterbrechungen und Kosten und sorgt zudem für eine leistungsfähigere IT und zufriedenere Mitarbeiter. Das 1E-Team hat unter der Leitung von Chief Executive Officer Mark Banfield in den vergangenen drei Jahren im Durchschnitt ein zweistelliges profitables Umsatzwachstum mit einem Annual Recurring Revenue (ARR) von 77 Millionen US-Dollar (Stand: September 2024) erzielt, von dem mehr als 99 Prozent aus dem Geschäft mit Enterprise-Kunden stammten. Die Übernahme wird eine Reihe zusätzlicher strategischer Vorteile mit sich bringen: Förderung von Innovation und KI-Entwicklung: Durch die Integration des branchenführenden DEX-Produkts von 1E ist TeamViewer optimal für Innovationen und KI-Entwicklungen im Bereich Digital Workplace positioniert. TeamViewer hat bereits kürzlich die KI-gestützte Funktion "Session Insights" auf den Markt gebracht und damit die Grundlage für ein erweitertes Angebot im automatisierten Fern-Support gelegt. Dies wird durch die Übernahme weiter vorangetrieben. Denn im Zusammenspiel mit 1E kann TeamViewer zukünftig aus Remote Support Sessions gewonnene Daten nutzen, um eine einzigartige Übersicht über Geräte und IT-Landschaften zu schaffen, die Fehlerbehebung massiv zu verbessern und ein autonomes Endpoint Management zu entwickeln.

Durch die Integration des branchenführenden DEX-Produkts von 1E ist TeamViewer optimal für Innovationen und KI-Entwicklungen im Bereich Digital Workplace positioniert. TeamViewer hat bereits kürzlich die KI-gestützte Funktion "Session Insights" auf den Markt gebracht und damit die Grundlage für ein erweitertes Angebot im automatisierten Fern-Support gelegt. Dies wird durch die Übernahme weiter vorangetrieben. Denn im Zusammenspiel mit 1E kann TeamViewer zukünftig aus Remote Support Sessions gewonnene Daten nutzen, um eine einzigartige Übersicht über Geräte und IT-Landschaften zu schaffen, die Fehlerbehebung massiv zu verbessern und ein autonomes Endpoint Management zu entwickeln. Erweiterung des Marktpotenzials : Die Übernahme stärkt die Marktposition von TeamViewer und ermöglicht es dem Unternehmen, am schnell wachsenden DEX-Markt zu partizipieren. Gleichzeitig eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, das DEX-Konzept auf Produktionsumgebungen ( engl. OT - Operational Technology ) auszuweiten. Mit der Erschließung des DEX-Marktes erhöht sich das kombinierte Marktpotenzial für TeamViewer auf einen Multi-Milliarden-Euro-Markt, der voraussichtlich zweistellig wachsen wird.

: Die Übernahme stärkt die Marktposition von TeamViewer und ermöglicht es dem Unternehmen, am schnell wachsenden DEX-Markt zu partizipieren. Gleichzeitig eröffnet sich dadurch die Möglichkeit, das DEX-Konzept auf Produktionsumgebungen ( ) auszuweiten. Mit der Erschließung des DEX-Marktes erhöht sich das kombinierte Marktpotenzial für TeamViewer auf einen Multi-Milliarden-Euro-Markt, der voraussichtlich zweistellig wachsen wird. Beschleunigtes Wachstum des Enterprise-Geschäfts : Die Übernahme von 1E beschleunigt das Enterprise-Wachstum von TeamViewer, erweitert den Kundenstamm und verbessert das Angebot für globale Großunternehmen. In Zukunft kann TeamViewer seinen fast 4.500 Enterprise-Kunden weltweit, darunter Airbus, Coca-Cola, Ford, Henkel, Siemens Healthineers und Specsavers, umfassendere Lösungen mit signifikantem Mehrwert anbieten und die Geschäftsbeziehungen so weiter ausbauen. Hinzu kommen bestehende Kunden von 1E, zu denen unter anderem das US Department of Veteran Affairs, HP, Roche, Royal Bank of Canada, Nike und Novartis zählen. Darüber hinaus eröffnet sich weiteres Potenzial für TeamViewer durch die Möglichkeit, die DEX-Lösungen künftig auch seinen SMB-Kunden weltweit anbieten zu können.

: Die Übernahme von 1E beschleunigt das Enterprise-Wachstum von TeamViewer, erweitert den Kundenstamm und verbessert das Angebot für globale Großunternehmen. In Zukunft kann TeamViewer seinen fast 4.500 Enterprise-Kunden weltweit, darunter Airbus, Coca-Cola, Ford, Henkel, Siemens Healthineers und Specsavers, umfassendere Lösungen mit signifikantem Mehrwert anbieten und die Geschäftsbeziehungen so weiter ausbauen. Hinzu kommen bestehende Kunden von 1E, zu denen unter anderem das US Department of Veteran Affairs, HP, Roche, Royal Bank of Canada, Nike und Novartis zählen. Darüber hinaus eröffnet sich weiteres Potenzial für TeamViewer durch die Möglichkeit, die DEX-Lösungen künftig auch seinen SMB-Kunden weltweit anbieten zu können. Ausbau der regionalen Präsenz und Realisieren von Umsatzsynergien: Die USA sind sowohl für TeamViewer als auch für 1E bereits der größte Markt. Mit der Akquisition kann TeamViewer seine Präsenz in Nordamerika weiter ausbauen und die DEX-Lösungen auch in den anderen Regionen, EMEA und APAC, einführen. Dadurch kann das Unternehmen weiter global wachsen. TeamViewer wird sein Führungsteam nach Abschluss der Transaktion weiter verstärken: Mark Banfield, CEO von 1E, wird Mitglied des Vorstands und Chief Commercial Officer von TeamViewer. Zudem soll Stephen Tarleton, Chief Marketing Officer von 1E, zum CMO und Mitglied des Senior Leadership Teams ernannt werden. Der Aufsichtsrat von TeamViewer hat darüber hinaus beschlossen, den Vertrag von Chief Product and Technology Officer Mei Dent um drei Jahre zu verlängern, um die großen Fortschritte bei der Produkt- und F&E-Strategie von TeamViewer weiter zu forcieren. Gemeinsam mit ihren Teams werden Mark Banfield, Stephen Tarleton und Mei Dent die Vertriebs- und Produktstrategie von TeamViewer und 1E zusammenführen und das weitere Wachstum vorantreiben. Zusammen mit dem hochqualifizierten 1E-Team wird TeamViewer an weiteren Innovationen arbeiten und sein Angebot in wichtigen strategischen Feldern wie intelligentem Endpoint Management und Digital Workplace Management weiterentwickeln. "Mit der Übernahme von 1E startet TeamViewer in eine neue Ära des intelligenten Endpoint Managements. Wir können unseren Kunden nun ein smartes Angebot zur Vermeidung und reibungslosen Behebung von IT-Problemen anbieten", sagt Oliver Steil, CEO von TeamViewer. "Mit der Integration von 1E sind wir bestens aufgestellt, um der wachsenden Nachfrage nach automatisierten, proaktiven Echtzeit-Lösungen im IT- und OT-Bereich gerecht zu werden. Unsere bislang größte Akquisition ist für uns ein wichtiger Schritt, um unser Enterprise-Wachstum zu beschleunigen, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Mark Banfield, Stephen Tarleton und dem fantastischen 1E-Team." "Wir sind mit 1E angetreten, um die Zukunft der Arbeit durch innovative IT-Lösungen mitzugestalten", sagt Mark Banfield, CEO von 1E. "Indem wir unsere DEX-Software und TeamViewers führende Remote-Connectivity-Lösungen miteinander kombinieren, können wir dieses Ziel noch schneller erreichen. Da sich unsere Produkte und Technologien optimal ergänzen, ist TeamViewer der ideale Partner für 1E. Wir können so unser Angebot skalieren und einen führenden Anbieter für intelligentes Endpoint Management aufbauen. Ich freue mich darauf, bald Teil des Vorstands von TeamViewer zu sein und gemeinsam das nächste Kapitel unserer Wachstumsgeschichte zu schreiben. Zudem möchte ich dem Team von Carlyle danken, die uns auf unserem bisherigen Weg unterstützt haben." "Der strategische Zusammenschluss von TeamViewer und 1E ermöglicht eine weitere, signifikante Expansion im Bereich Digital Workplace und stellt die Weichen für zukünftige Erfolge. Mit der Vertragsverlängerung von Mei Dent und der Aufnahme von Mark Banfield in den Vorstand schaffen wir klare Verhältnisse und stellen Stabilität in unserem starken Führungsteam sicher. Das wird nicht nur zuträglich für unser Wachstum sein, sondern auch den Unternehmenswert für unsere Stakeholder weiter steigern", sagt Ralf W. Dieter, Vorsitzender des Aufsichtsrats von TeamViewer. Zusätzliche Transaktionsdetails TeamViewer wird 1E zu einer Unternehmensbewertung von 720 Millionen US-Dollar1 auf sogenannter "cash and debt free"-Basis übernehmen. Finanziert wird die Transaktion über bestehende Kreditlinien und neue Finanzierungsinstrumente. Der Abschluss der Übernahme wird für Anfang 2025 erwartet, nachdem alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt wurden und die üblichen Vollzugsbedingungen erfüllt sind. Nach Abschluss der Transaktion wird der Pro-forma-Nettoverschuldungsgrad voraussichtlich bei etwa 3,3x des bereinigten (Umsatz-)EBITDA liegen. TeamViewer strebt an, den Nettoverschuldungsgrad bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 auf unter 2,0x zu senken. 1 Entspricht 686 Millionen Euro, wenn 720 Millionen US-Dollar zum Wechselkurs von 1,0496 in Euro umgerechnet werden Details zum Analysten-Call TeamViewer wird heute Morgen um 8:30 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz für Analysten abhalten. Der Live-Audio-Webcast kann über https://www.webcast-eqs.com/teamviewer-2024-12 verfolgt werden. Eine Aufzeichnung wird auf der Investor Relations Website unter ir.teamviewer.com verfügbar sein. Die begleitende Präsentation steht dort ebenfalls zum Download bereit. Die Telefonkonferenz kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Weitere Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie im Abschnitt "Wichtige Mitteilung" dieser Pressemitteilung. ### Über TeamViewer TeamViewer ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine Konnektivitätsplattform für den Fernzugriff, die Steuerung, Verwaltung, Überwachung und Reparatur von Geräten aller Art anbietet - von Laptops und Mobiltelefonen bis hin zu Industriemaschinen und Robotern. Obwohl TeamViewer für die private Nutzung kostenlos ist, hat es mehr als 640.000 Abonnenten und ermöglicht es Unternehmen aller Größen und Branchen, ihre geschäftskritischen Prozesse durch nahtlose Konnektivität zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie Geräteverbreitung, Automatisierung und New Work gestaltet TeamViewer die digitale Transformation proaktiv und entwickelt kontinuierlich Innovationen in den Bereichen Augmented Reality, Internet of Things und Künstliche Intelligenz. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten weltweit installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 erzielte TeamViewer einen Umsatz von rund 627 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem MDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.teamviewer.com . Über 1E Hunderte von Unternehmen in 42 Ländern vertrauen auf 1E, wenn es darum geht, eine bessere Digital Employee Experience (DEX) zu schaffen. Die 1E-Plattform bietet Echtzeit-Diagnose, Behebung und Automatisierung, um Probleme proaktiv zu beheben, bevor sie den Arbeitstag ruinieren. Senken Sie Kosten, bewegen Sie sich schneller und steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeitenden mit 1E. Weitere Informationen finden Sie unter 1E.com. Wichtige Mitteilung Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Alle Zahlen in dieser Mitteilung sind ungeprüft. Dieses Dokument enthält alternative Leistungsindikatoren (APM), die nicht nach IFRS definiert sind. Die APM (non-IFRS) sind zu den im IFRS-Konzernabschluss enthaltenen Kennzahlen überleitbar und sollten nicht isoliert, sondern nur als vervollständigende Information zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage betrachtet werden. TeamViewer ist der Auffassung, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens vermitteln. TeamViewer hat eine Definition für jeden dieser APMs in seinen jüngsten regelmäßigen Finanzberichten veröffentlicht. Kontakt TeamViewer Presse

Martina Dier

Vice President Communications

E-Mail: press@teamviewer.com Investor Relations

Bisera Grubesic

Vice President Investor Relations

E-Mail: ir@teamviewer.com

Pressekontakt 1E Namita Tendolkar

Corporate Communications Manager

press@1E.com



10.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com