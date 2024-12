Ein Symbol der Entspannung

TALLINN, Estland, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- David Beckham lebt den Luxus und verbindet Stil mit Ruhe. Auf seinem Anwesen steht eines der besten Beispiele für Entspannung und Design: die Iglucraft Sauna.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mittelung ist über diesen Link verfügbar.

Die Iglucraft Saunaist einzigartig und verbindet eine Jahrhunderte Tradition in Schindeltechnik mit moderner Raffinesse.

Beckhams Instagram-Posts gewähren Einblicke in sein Sauna-Erlebnis: Dampf steigt in den Himmel, während sich die geschwungene Silhouette harmonisch in die umliegende Landschaft einfügt. Diese Bilder fangen mehr als nur einen Lebensstil ein - sie zeigen die Eleganz eines Designs, das Tradition, Handwerkskunst und das tiefe Gefühl, ungestörte Momente zu genießen, zelebriert.

Zeitlose Handwerkskunst

Jede Sauna wird in Skandinavien von Meisterhand angefertigt und ist ein Unikat, das präzise Handwerkskunst mit zeitloser Ästhetik verbindet. Das gewölbte Dach und die charakteristischen Holzschindeln werden vollständig von Hand geformt und angebracht, so dass die Details für jeden Besitzer einzigartig sind. Es ist nicht nur ein Produkt - es ist ein Kunstwerk.

Die Wahl der Materialien spiegelt die Philosophie von Iglucraft wider, im Einklang mit der Natur zu leben. Die Außenverkleidung mit Schindeln aus regionalem Holz altert mit der Zeit auf natürliche Weise und unterstreicht so ihre natürliche Schönheit. Im Inneren vermitteln die warmen Holzoberflächen ein Gefühl von Erdung und Ruhe. Durch die Kombination dieser Elemente entsteht ein Raum, der nicht nur funktional, sondern auch optisch beeindruckend ist.

Die Sauna von Beckham - das Modell zum 10-jährigen Jubiläum - verkörpert das Streben von Iglucraft nach Perfektion. Harmonisch geschwungene Sitzbänke gehen nahtlos ineinander über, während eine sanfte, integrierte Beleuchtung eine ruhige, entspannte Atmosphäre schafft.

Für Iglucraftist dies mehr als nur eine Sauna - es ist ein Erlebnis, das aus einer Hingabe an Kunstfertigkeit und Innovation entstanden ist. ""Ich glaube daran, traditionelle Techniken zu bewahren und sie zugleich mit dem Komfort und der Sensibilität der Gegenwart zu vereinen.", so Priit Kallas, Gründer von Iglucraft.

"Ob in Beckhams Garten oder in Ihrem eigenen - diese Sauna bietet eine einzigartige Gelegenheit, wieder eine Verbindung zu sich selbst, zur Umgebung und zur Schönheit handgefertigten Designs herzustellen."