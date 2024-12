NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 43,70 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Umfeld stützend, Fundamentaldaten zumeist gut, Bewertungen günstig", so sieht Analyst Jonathan Kownator aktuell die europäischen Immobilienwerte. Eines seiner strukturellen Anlagethemen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar ist der knappe deutsche Wohnungsmarkt, von dem neben Vonovia auch Aroundtown und die französische Covivio profitierten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 22:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1ML7J1