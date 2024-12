HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Compugroup anlässlich des Übernahmeangebots von CVC Capital von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 21 auf 22 Euro angehoben. Letzteres entspricht nun dem vom Finanzinvestor gebotenen Preis. Da die Gründerfamilie, das Management und der Aufsichtsrat die Offerte unterstützten, sei die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch, schrieb Analyst Wolfgang Specht in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Anleger, die vor der Gewinnwarnung im Juli gekauft hätten, dürften von den gebotenen 22 Euro je Aktie zwar enttäuscht sein. Der Preis beinhalte aber einen prozentual zweistelligen Aufschlag auf das seitherige Bewertungsniveau. Zur Abstufung merkte Specht an, dass die Aktie nach der positiven Kursreaktion nur noch wenig Luft nach oben habe./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A288904