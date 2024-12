Leipzig (ots) -Das Deutschlandradio wird zum 1. Januar 2025 nach MDR und ZDF Digital dritter Gesellschafter der Innovations- und Digitalagentur (ida) GmbH. Die geplante Zusammenarbeit steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das zuständige Kartellamt. Der entsprechende Vertrag wurde am Montag, den 9. Dezember, in Leipzig unterzeichnet.Die 2020 gegründete Digitalagentur entwickelt digitale Produkte und Dienstleistungen für zahlreiche öffentlich-rechtliche und private Medienunternehmen. "Mit Deutschlandradio gewinnen wir einen weiteren starken Partner, den wir schon länger als Kunden begleiten und dem wir mit unserer Expertise künftig noch umfassender zur Seite stehen können", sagte Martin Hoffmann, Geschäftsführer der ida.Diese neue Partnerschaft ist auch ein Ausdruck der verstärkten Kooperationsanstrengungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie sie von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) und der Medienpolitik gefordert werden. "Die Zusammenarbeit ist ein starkes positives Signal für den Medienstandort Mitteldeutschland. Sie verdeutlicht unser gemeinsames Engagement für Innovation und digitale Transformation in der Medienbranche. Gemeinsam bündeln wir unsere Kräfte, um moderne Medienangebote und die dahinter liegenden Produktionsbedingungen entlang der Bedürfnisse und Wünsche der Menschen publikumsorientiert und zeitgemäß weiterzuentwickeln", so Ralf Ludwig, MDR-Intendant. Der Beitritt von Deutschlandradio unterstreicht die wachsende Bedeutung von Kooperationen in dem Bereich.Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue: "Deutschlandradio setzt bereits seit einiger Zeit auf die Expertise der ida, insbesondere im Bereich der nichtlinearen Distribution und bei der Entwicklung neuer digitaler Angebote für unsere Hörer und Nutzerinnen. Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit nun als Mitgesellschafter gemeinsam mit den öffentlich-rechtlichen Partnern MDR und ZDF Digital zu intensivieren."Auch Michael Kollatschny, Geschäftsführer von ZDF Digital Medienproduktion GmbH begrüßt den neuen Gesellschafter: "Die Gesellschafter-Kombination aus MDR, ZDF und Deutschlandradio ist in diesen Zeiten doch sehr besonders. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit und glaube, dass wir den Kolleginnen und Kollegen der ida so noch mehr Perspektive schaffen können."Über ida:Die Innovation- und Digitalagentur (ida) GmbH wurde im März 2020 gemeinsam von MDR und der ZDF Digital Medienproduktion GmbH, einer 100 %-Tochter der ZDF Studios GmbH, gegründet. Die Gesellschaft bietet seitdem als digitale Fullservice-Agentur digitale technische Services, den Betrieb technischer Plattformen, Beratungsleistungen im Kontext digitaler Entwicklungen, Innovations-Management sowie Community- und Distributions-Management für ihre Gesellschafter, weitere Rundfunkanstalten und private Medienhäuser an.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5927217