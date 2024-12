Die Gewinnserie des DAX scheint zu reißen - kommt jetzt die Korrektur beim deutschen Leitindex? Und was bewegt ihn gerade? Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Oracle sowie die Papiere der Deutschen Telekom. Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag zunächst abgerissen. Moderate Verluste prägten das Bild im frühen Handel, eine weitere Höchstmarke blieb dem DAX verwehrt. Um 0,3 Prozent auf 20.290 Zähler ging es für den deutschen ...

