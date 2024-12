Vom Zulassungsantrag in China kommen jetzt der Name, Bilder und einige technische Eckdaten für das zweite Elektromodell von Xiaomi. Das E-SUV wird YU7 heißen und fünf Meter lang sein. Genau genommen wird die Länge in dem Zulassungsantrag mit 4.999 Millimetern angegeben. Damit wird der YU7 die bekannte E-Limousine SU7, die auf 4.997 Millimeter kommt, nur knapp überragen. Nicht nur bei der Länge von rund fünf Metern sind beide Modelle vergleichbar, ...

