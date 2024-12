Berlin (ots) -Die Selbsthilfevereinigung DCCV vergibt das diesjährige Stipendium "Patientenorientierte Forschung bei CED" in Höhe von 50.000 Euro an den Viszeralchirurgen (Bauchchirurgie) Munir Saifi (Theresien-Krankenhaus St. Hedwig Klinik Mannheim) für seine Forschungsarbeit zur Verhinderung von Komplikationen bei der Pouchanlage bei Patient*innen mit Colitis ulcerosa.Die PROCTECT Studie kurz erklärt: Ein Pouch ist eine chirurgische Therapieoption bei Colitis ulcerosa. Hier wird nach der Entfernung des Dickdarms aus dem hinteren Teil des Dünndarms eine Tasche (Pouch) als Stuhlreservoir gebildet. Diese Operation erfolgt in der Regel in mehreren Schritten. Bei manchen Patient*innen kann es im Bereich der verbleibenden Restdarmschleimhaut des Dickdarms zwischen dem ersten und dem zweiten Schritt der Operation zu einer erhöhten Entzündungsaktivität kommen, was als Rektumstumpfproktitis bezeichnet wird. In seinem Forschungsvorhaben untersucht Munir Saifi die Entstehung und Vermeidung dieser Komplikation im Verlauf der mehrstufigen Operation. Er erforscht, ob eine topische (= örtliche) Behandlung dieser Entzündung vor der Anlage des Pouches zu weniger Komplikationen (wie einer Pouchitis) führen kann. In der geplanten Studie sollen erstmals systematisch Daten zu dieser Fragestellung erhoben werden. "Wir bedanken uns herzlich bei der DCCV für die Entscheidung, unsere Studie zu fördern. Es ist eine besondere Ehre, dass zum ersten Mal ein chirurgisches Projekt dieses Stipendium erhält", sagte der junge, engagierte Viszeralchirurg bei der Verleihung.In 30 Jahren Forschungsförderung hat die DCCV bisher rund 1,45 Millionen Euro an Forschungsgeldern zur Verfügung gestellt.Es geht weiter: DCCV-Stipendium 2025Die DCCV schreibt für das Jahr 2025 das mit 25.000,- Euro dotierte Hermann-Strauß-Forschungsstipendium - ermöglicht durch eine Spende der Firma AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG - aus. Bewerbungen können bis zum 15. April 2025 eingereicht werden. Weitere Informationen unter: www.dccv.de/stipendien.Was sind CED?CED steht für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Die wohl verbreitetsten Formen sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Beide Erkrankungen äußern sich oft in einer erhöhten Stuhlfrequenz, (blutigen) Durchfällen, mitunter starken Schmerzen und zahlreichen weiteren Symptomen, die die Lebensqualität der Betroffenen sehr stark einschränken können. CED sind nicht heilbar. Entgegen früheren wissenschaftlichen Vorstellungen handelt es sich bei CED nicht um Autoimmunerkrankungen, sondern um eine Darmbarrierestörung. Weitere Informationen zu den Erkrankungen, ihren Ursachen und dem Leben damit finden Sie unter: www.dccv.de/betroffene-angehoerige/.Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) e. V.Die DCCV ist der unabhängige Selbsthilfeverband für die über 600.000 Menschen mit CED in Deutschland. Ihre zentralen Aufgaben sind die persönliche Beratung, das Vermitteln von umfangreichen, verständlichen Informationen zum Leben mit CED, die Vertretung der Interessen der rund 23.000 Mitglieder in Politik und Öffentlichkeit sowie Unterstützung bei sozialrechtlichen Fragen inklusive eines Rechtsschutzes für ordentliche Mitglieder vor deutschen Sozialgerichten. www.dccv.dePressekontakt:Luise Dusatko / Marika VetterReferat Öffentlichkeitsarbeit und MedienDeutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung e. V.Inselstr. 110179 BerlinTel.: +49 (0)30 2000 392 - 30,E-Mail: presse@dccv.deInternet: www.dccv.deOriginal-Content von: DCCV / Morbus Crohn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71483/5927286