Nürnberg (ots) -Jetzt geht es Schlag auf Schlag: NORMA bereitet seinen Kundinnen und Kunden zum dritten Mal im Dezember eine Freude und setzt erneut den Rotstift an. Damit heizt der Lebensmittel-Discounter den Preisen für Glühwein so richtig ein. Insgesamt drei Produkte aus dem Weinbereich werden um 20 Prozent reduziert.Verbraucherinnen und Verbraucher sparen bei ihrem Weihnachtseinkauf bis zu 50 Cent bei beliebten Glühweinen, darunter die Premium Glühweine in den Sorten rot, rosé und weiß. Der klassische Glühwein rot in der 1-Liter-Flasche ist 30 Cent günstiger erhältlich.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA aus dieser Woche im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):Glühwein rot, 1 lBislang: 1,49 EURJetzt: 1,19 EURPremium Glühwein rot / rosé, 0,75 lBislang: 2,49 EURJetzt: 1,99 EURPremium Glühwein weiß, 0,75 lBislang: 2,49 EURJetzt: 1,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5927298