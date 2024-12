DJ MÄRKTE EUROPA/Seitwärts - Delivery Hero und Teamviewer sehr schwach

DOW JONES--Die europäischen Börsen zeigen sich im frühen Handel am Dienstag knapp behauptet. Nach der jüngsten Rekordjagd kam es an der Wall Street am Montag zu einer leichten Konsolidierung, dies setzt sich im europäischen Geschäft fort. Vor Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Mittwoch und der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Donnerstag dürfte an den Märkten weiter Zurückhaltung dominieren. Von der EZB wird dir dritte Zinssenkung in Folge erwartet. Der Fokus dürfte auf dem Ausblick liegen. "Wir erwarten, dass die EZB ihre Wachstums- und Inflationsprognosen nach unten revidiert. Dennoch dürften die Risiken dabei weiterhin nach unten gerichtet bleiben", so die Ökonomen von AXA.

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 20.322 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 4.965 nach unten. Der Euro gibt leicht nach auf 1,0540 Dollar, am Anleihemarkt geht es unter Schwankungen insgesamt seitwärts.

Ein neues Schwächesignal kommt aus China. Nach den Verbraucherpreisen zu Wochenbeginn haben nun auch Chinas Exporte im November enttäuscht. Sie stiegen zwar, aber weniger stark als gedacht. Das chinesische Politbüro hatte bereits am Montag weitere Stimuli zur Ankurbelung der Konjunktur avisiert, was auch die europäischen Börsen etwas gestützt hatte. Aktien aus dem Rohstoffsektor, die am Montag noch deutlich zugelegt hatten, kommen zurück. Ihr Stoxx-Subindex liegt mit minus 1,1 Prozent am Ende der Rangliste. Verkauf werden auch wieder Aktien aus dem Luxussegment. Sie hatten vortags ebenfalls stark von der Aufsicht auf neue Stimuli profitiert.

Delivery Hero mit enttäuschendem Talabat-Debüt unter Druck

Delivery Hero sacken um rund 9 Prozent ab. Auf die Stimmung drückt das Börsendebüt der Tochter Talabat in Dubai. Nachdem Talabat im Hoch mit 1,72 VAE-Dirham über dem Ausgabepreis von 1,60 VAE notierten, lag der Kurs zuletzt mit 1,50 deutlich darunter.

Keinen Impuls setzen von Allianz im Rahmen des Kapitalmarkttages erhöhte Mittelfristziele. Dies entspreche einem insgesamt positiven Trend im Versicherungssektor, der unter anderem von einem versicherungstechnisch positiven Marktumfeld und einem höheren Zinsniveau profitiere, befinden die Analysten der DZ Bank. Die neue Ausschüttungspolitik formalisiere derweil weitgehend die gegenwärtige Praxis. Berenberg spricht unterdessen von einer "überzeugenden Mischung" aus Cash und Wachstum. Allianz geben um ein halbes Prozent nach.

Nachbörslich klar negativ aufgenommene Quartalszahlen von Oracle spielen für SAP keine Rolle. Die Aktien tendiert behauptet. Die Zahlen des SAP-Wettbewerbers fielen auf der Erlös- wie auf der Ergebnisseite leicht unter den Erwartungen aus.

Teamviewer verlieren 8,9 Prozent. Das Softwareunternehmen greift tief in die Tasche und übernimmt für 720 Millionen Dollar das Londoner Unternehmen 1E, einen Spezialisten für sogenannte Digital Workplaces.

Daneben machen Analysten die Kurse. Commerzbank reagieren mit einem Plus von 1,5 Prozent auf eine Kaufempfehlung durch die Bank of America. Qiagen kommen nach einer Kaufempfehlung durch Jefferies auf ein Plus von 4,7 Prozent. Im Windschatten ziehen Sartorius um 4,5 Prozent an.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.964,97 -0,4% -20,49 +9,8% Stoxx-50 4.418,77 -0,3% -11,90 +8,0% DAX 20.321,51 -0,1% -24,45 +21,3% MDAX 26.907,21 -0,7% -192,39 -0,9% TecDAX 3.551,41 +0,4% 13,77 +6,4% SDAX 14.085,33 +0,0% 5,78 +0,9% FTSE 8.307,91 -0,5% -44,17 +8,0% CAC 7.434,25 -0,6% -45,89 -1,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,13 +0,00 -0,45 US-Zehnjahresrendite 4,21 +0,01 +0,33 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Mo, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0541 -0,1% 1,0558 1,0588 -4,6% EUR/JPY 159,71 +0,0% 159,84 159,87 +2,6% EUR/CHF 0,9272 -0,0% 0,9270 0,9278 -0,1% EUR/GBP 0,8271 -0,1% 0,8281 0,8276 -4,7% USD/JPY 151,53 +0,2% 151,40 151,00 +7,6% GBP/USD 1,2743 -0,1% 1,2750 1,2794 +0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2569 -0,1% 7,2484 7,2608 +1,9% Bitcoin BTC/USD 97.485,55 +0,4% 97.085,55 98.040,85 +123,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,21 68,37 -0,2% -0,16 -2,5% Brent/ICE 72,14 72,14 0% 0 -2,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,175 44,93 +0,5% +0,24 +17,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.663,04 2.663,02 +0,0% +0,02 +29,1% Silber (Spot) 31,80 31,83 -0,1% -0,04 +33,7% Platin (Spot) 934,63 947,00 -1,3% -12,38 -5,8% Kupfer-Future 4,19 4,22 -0,7% -0,03 +6,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

