Der US-Pharmakonzern und direkter Rivale von Novo Nordisk im Bereich Abnehmmittel, Eli Lilly, hat am Montag nach US-Börsenschluss eine Dividendenerhöhung angekündigt. Zudem will man Aktien im Gesamtwert von 15 Milliarden Dollar zurückkaufen. DER AKTIONÄR zeigt auf, was dies im direkten Vergleich mit Novo Nordisk bedeutet.

Den vollständigen Artikel lesen ...