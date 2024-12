Seit ihrem Höhensturm ist die Eli Lilly-Aktie in eine ordentliche Korrektur geraten. Doch nun hat das Unternehmen neue, spannende Nachrichten verkündet. Können diese dem Kurs wieder nach oben helfen? Und was sollten Anleger jetzt mit den Papieren des Pharmakonzerns tun? Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung Am Dienstag gab es positive Nachrichten für die Aktionäre von Eli Lilly, denn der Konzern hat sich dazu entschieden, noch mehr Geld an seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...