Die Sierra Madre-Aktie (WKN: A3CM97) schaltet wieder in den Vorwärtsgang. Zum Wochenstart hat sie um fast +9% auf 0,495 CA$ zugelegt. Ist das nur ein Strohfeuer oder geht's jetzt erst richtig los? Kleiner Bruder im Hintertreffen Der Silberpreis segelt wieder im Aufwind. Nachdem er die kritische Unterstützung über 30 US$ halten konnte, handelt er am Dienstagmorgen bei 32,40 US$. Zwar liegt er damit gegenüber dem Höchststand von 35 US$ im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...