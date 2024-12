Denodo ist der Ansicht, dass diese Anerkennung auf die Stärke seiner Fähigkeiten, die Breite seines Partnernetzwerks und die Loyalität seines vielfältigen Kundenstamms zurückzuführen ist

PALO ALTO, Kalifornien, Dec. 10, 2024, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab heute bekannt, dass Gartner® das Unternehmen zum fünften Mal in Folge in seinem Magic Quadrant for Data Integration Tools 2024 als führend ausgezeichnet hat. "Der Markt für Datenintegrationstools bleibt dynamisch, da Unternehmen zunehmend nach verbesserten Funktionen suchen, um ihre operativen, analytischen und KI-Infrastrukturanwendungen zu unterstützen", so Gartner. "In dieser Studie bewerten wir 20 Anbieter, die um die Erfüllung der Datenintegrationsanforderungen Ihres Unternehmens konkurrieren."

Der vollständige und kostenlose "Magic Quadrant"-Bericht, der am 3. Dezember 2024 veröffentlicht und von Thornton Craig et al. verfasst wurde, ist hierverfügbar.

"Bis 2027 werden KI-Assistenten und KI-gestützte Workflows, die in Datenintegrationstools integriert sind, manuelle Eingriffe um 60 % reduzieren und ein Self-Service-Datenmanagement ermöglichen", heißt es im "Magic Quadrant"-Bericht 2024.

Durch den Einsatz der preisgekrönten Denodo-Plattformerhalten Unternehmen zeitnahe, vertrauenswürdige, integrierte Datensätze für schnellere Analysen und fundierte Geschäftsentscheidungen, während sie gleichzeitig eine solide Grundlage an KI-fähigen Daten aufbauen, um generative KI-Initiativen (Gen-KI) zu beschleunigen. Führende Fortune 500- und Global 1000-Marken vertrauen auf die Denodo-Plattform, um das Kundenerlebnis zu verbessern, die Betriebseffizienz und Flexibilität zu steigern, eine Demokratisierung der Self-Service-Daten zu erreichen und die Modernisierung der IT-Infrastruktur umzusetzen.

"Der Markt für Datenintegration entwickelt sich weiter, um fortschrittliche KI- und Gen-KI-Funktionen einzubeziehen, und Denodo ist führend in diesem Bereich. Wir sind sehr stolz, dass wir im Gartner Magic Quadrant in den vergangenen fünf Jahren als führender Anbieter von Data Integration Tools ausgezeichnet wurden. Das bestätigt uns in unserer einzigartigen Stärke, die Datenintegration in diesem komplexen, dynamischen Zeitalter zu vereinfachen und zu beschleunigen", so Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. "Wir sind unseren treuen Kunden sehr dankbar dafür, dass sie uns ihre Daten anvertrauen. Es ist eine große Ehre, vier Jahre in Folge als "Customers' Choice" im Gartner Peer Insights-Bericht ausgezeichnet zu werden. Wir sehen das als Beweis für das große Vertrauen, das unsere Kunden in unseren logischen Ansatz zur Datenverwaltung setzen."

Der Bericht "Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Data Integration Tools" 2024 zitiert Denodo-Kunden mit folgenden Worten:

"Meine Erfahrungen mit Denodo waren insgesamt außerordentlich positiv, insbesondere die Möglichkeit, Daten aus verschiedenen Datenquellen nahtlos zu verbinden und uns schnell von Daten zu Erkenntnissen zu bringen. Außerdem bietet die föderierte Architektur Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen unseren verschiedenen Teams." - Data Enablement Manager, Sonstige Branche



"Denodo ist ein fantastisches Tool für die Datenintegration, da es Daten aus verschiedenen Quellen an einem Ort zentralisiert. Ich halte Denodo aufgrund seiner intuitiven Benutzeroberfläche und ausführlichen Dokumentation für ein benutzerfreundliches Tool. Es vereinfacht die Datenverwaltung und steigert die Effizienz des gesamten Systems." - Product Owner, Fertigung



"Die Kombination aus persönlichem Kontakt mit unserem Key Account, großartigem Support mit Beratungsgesprächen und On-Demand-Schulungen sowie offiziellen und Community-Veranstaltungen hebt Denodo von anderen Anbietern ab." - Bereichsleiter, Telekommunikation

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Thornton Craig, Sharat Menon, Robert Thanaraj, Michele Launi, Nina Showell, 3. Dezember 2024

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Data Integration Tools, 24. Mai 2024

Haftungsausschlüsse von Gartner

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keine der in diesen Inhalten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. MAGIC QUADRANT und PEER INSIGHTS sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo-Plattform ist die führende logische Datenmanagementplattform für die Bereitstellung von Daten in der Sprache des Unternehmens, in der Geschwindigkeit des Unternehmens, für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten Unternehmen. Mit einem ROI von über 400 % und Vorteilen in Millionenhöhe haben sich die Investitionen von Denodo-Kunden in Unternehmen in über 30 Branchen auf der ganzen Welt in weniger als sechs Monaten amortisiert. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.