Das neuseeländische Unternehmen Vessev hat eine kommerzielle Zulassung für sein elektrisches Tragflächenboot VS-9 erhalten. Der erste Abnehmer Fullers360 will es am 29. Januar 2025 in Auckland in Betrieb nehmen. Mit seinem E-Tragflächenboot VS-9 hat Vessev ein Verkehrsmittel entwickelt, das die vom America's Cup bekannte Hydrofoiling-Technologie einsetzt, eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten (46,3 km/h) erreicht und auf eine Reichweite von 50 ...

