Bei The Platform Group gibt es Überlegungen, eine im Sommer begebene Anleihe aufzustocken. Die Düsseldorfer haben Pareto Securities beauftragt, einen solchen Schritt zu prüfen. Die Anleihe hat bisher ein Maximalvolumen von 70 Millionen Euro und wird mit 8,875 Prozent verzinst. Das Papier läuft bis Sommer 2028. Das frische Geld will The ...

Den vollständigen Artikel lesen ...