München (ots) -Mit dem ersten Advent hat offiziell die Zeit der Vorfreude und des Schenkens begonnen. Was die diesjährigen Weihnachtstrends bei den Kund:innen sind, hat sich Amazon.de (https://www.amazon.de/) etwas genauer angesehen. Und eines steht fest: Weihnachtsmuffel sind schwer zu finden. Ganz gleich, ob Adventskalender, Schokoladen-Nikoläuse oder Gesellschaftsspiele - die Deutschen sind im Weihnachtsmodus. Was auffällt: In Dresden wird der Countdown bis Heiligabend sehr ernst genommen - Adventskalender erfreuen sich hier besonderer Beliebtheit. Die Kund:innen in Frankfurt am Main sind echte Schokoholics, denn hier feiern die süßen Männer in Glitzerfolie Hochkonjunktur.Jeden Tag ein Stückchen Weihnachten: Hier sind Adventskalender besonders beliebtVon Stadt zu Stadt unterschiedlich, erfreuen sich Kund:innen in Deutschland an diversen Arten von Adventskalendern - denn klar ist, jeden Morgen eines der 24 Türchen zu öffnen, ist längst nicht mehr nur Kinder-Sache. Ob gefüllt mit Schokolade, Beauty-Produkten, Schmuck oder Spielzeug, die Nachfrage und die Vielfalt an Adventskalendern ist sehr groß. Besonders beliebt sind sie dieses Jahr in Dresden - die Landeshauptstadt von Sachsen hat sich Platz 1 gesichert, dicht gefolgt von Leipzig. Auf Platz 3 des Adventskalender Rankings landet Hamburg. Den vierten Platz beansprucht München und Platz 5 nimmt Köln ein.Süße Vorboten des Weihnachtsfestes: Schokoladen-NikoläuseIn der Vorweihnachtszeit gehört der Schoko-Nikolaus in vielen deutschen Städten zu den festen Traditionen. Besonders hervorzuheben sind dabei Frankfurt am Main, wo der Schoko-Nikolaus den ersten Platz der Beliebtheitsskala einnimmt, gefolgt von München auf dem zweiten Platz und Köln auf Platz 3. Nicht weit dahinter liegen Bremen und Berlin, wo die süßen Nikoläuse ebenso fest zur weihnachtlichen Vorfreude dazugehören. In diesen Städten scheint der Schoko-Nikolaus fast so unverzichtbar wie der Tannenbaum selbst, und die Bewohner:innen genießen es offensichtlich, sich und ihre Lieben mit diesen süßen Gestalten zu verwöhnen.Was liegt dieses Jahr unter dem Baum? Die Weihnachtsbesteller auf Amazon.deDie Weihnachtszeit ist nicht nur eine Zeit für traditionelle Geschenke, sondern auch für Produkte, die Spaß und Unterhaltung an den Feiertagen und darüber hinaus bringen. Unter den beliebtesten Produkten des Amazon.de Weihnachtsshops sind beispielsweise Sony Bluetooth-Kopfhörer (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FSony-WH-CH520-Kabellose-Bluetooth-Kopfh%25C3%25B6rer-Ear-Modell-Schwarz%2Fdp%2FB0BTJD6LCL&data=05%7C02%7Cjohanna.kiesl%40haebmau.de%7C00a770fffa92464b06b908dd1610f03d%7Ca4624041cdeb4979801e2d0823d49f73%7C0%7C0%7C638690984230568545%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4EXd7WiWeSEjCtAS2%2FI7EzXBXxzDLBY5IbUBiHvawgI%3D&reserved=0), das berühmte UNO Kartenspiel (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fdp%2FB005I5M2F8&data=05%7C02%7Cjohanna.kiesl%40haebmau.de%7C00a770fffa92464b06b908dd1610f03d%7Ca4624041cdeb4979801e2d0823d49f73%7C0%7C0%7C638690984230581535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4luvR1qQfzlvJr4aZbUET2xlrnwxxaIqw7iQfBAMiPE%3D&reserved=0) sowie das Blumendeko-Bauset Lego Plum Blossom (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FLEGO-Pflaumenbl%25C3%25BCte-Pflegeleichte-Spielzeug-Pflanze-10369%2Fdp%2FB00CALQB1E&data=05%7C02%7Cjohanna.kiesl%40haebmau.de%7C00a770fffa92464b06b908dd1610f03d%7Ca4624041cdeb4979801e2d0823d49f73%7C0%7C0%7C638690984230595411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=wUh%2BaQ%2BAIpZVN3oArzFCrDzUFLl0AqkImXg954gsCkg%3D&reserved=0). Drei Weihnachtsbestseller, die stellvertretend für moderne Unterhaltung stehen und in den Top 10 der Vorweihnachtszeit auf Amazon.de (https://www.amazon.de/) zu finden sind.Wer noch auf der Suche nach weiterer Inspiration für Geschenkideen ist, in den Rubriken "Geschenke für deine Liebsten (https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=100897709031&_encoding=UTF8&pd_rd_w=MC9A2&content-id=amzn1.sym.fe5ddf47-ad7c-417d-895b-d84c1643836c&pf_rd_p=fe5ddf47-ad7c-417d-895b-d84c1643836c&pf_rd_r=D6AMBZG00HSYVFBFR2AA&pd_rd_wg=whyOI&pd_rd_r=fd181d0d-6703-4abc-b70d-e2e238b5229f&ref_=pd_hp_d_atf_unk)" und "Weihnachtsgeschenke im Angebot (https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=100897707031&_encoding=UTF8&pd_rd_w=rCPJw&content-id=amzn1.sym.5af69ee9-70a8-42bc-a918-7d94da24653b&pf_rd_p=5af69ee9-70a8-42bc-a918-7d94da24653b&pf_rd_r=4NYPK0FEQJ4T477QAKBY&pd_rd_wg=mGpG3&pd_rd_r=c046b0e6-4d31-4edd-84f9-c16e7ccde8d6&ref_=pd_hp_d_atf_unk)" auf Amazon.de (https://www.amazon.de/) finden sich jede Menge Produkte, die garantiert für strahlende Augen sorgen werden. Und für alle Last Minute Shopper empfiehlt es sich, die Vorteile einer Prime Mitgliedschaft zu nutzen, um die manchmal stressige Vorweihnachtszeit etwas entspannter zu machen. Denn Prime-Mitglieder profitieren unter andrem von der schnellen, kostenlosen Lieferung von Millionen von Artikeln und in über 30 deutschen Städten von der gratis Same-Day-Lieferung oder der kostenlosen Lieferung an Amazon Locker.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de (https://www.aboutamazon.de/) und folgen Sie @AmazonNewsDE (https://twitter.com/amazonnewsde?lang=de).Pressekontakt:haebmau agDésirée Mateyka I Johanna KieslFranz-Joseph-Str. 180801 MünchenTelefon: (+49)89 38 108 153E-Mail amazon@haebmau.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5927652