Kooperation zwischen dem Bascom Palmer Eye Institute und Provectus Biopharmaceuticals

KNOXVILLE, TN / ACCESSWIRE / 10. Dezember 2024 / VisiRose, ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, gibt die Einführung einer bahnbrechenden, nicht-invasiven Prüftherapie zur Behandlung der infektiösen Keratitis und anderer schwerwiegender Augeninfektionen bekannt. Die sogenannte "Rose Bengal Photodynamic Antimicrobial Therapy" (RB PDAT) wurde am Bascom Palmer Eye Institute (BPEI) der University of Miami Miller School of Medicine entwickelt. VisiRose, ein von der Firma Provectus Biopharmaceuticals (OTCQB: PVCT) und der Universität neu gegründetes Unternehmen, richtet seinen Fokus auf die Markteinführung dieses innovativen Produkts der Augenforschung, bei dem eine Formulierung des von Provectus entwickelten bioaktiven synthetischen Kleinmoleküls Rose Bengal Sodium (RBS) in Pharmaqualität mit BPEIs medizinischem Lichttherapiegerät kombiniert wird, um von Bakterien, Pilzen und Parasiten verursachte Augeninfektionen zu behandeln.

RB PDAT bietet eine mögliche Lösung für das weltweit immer größer werdende Problem der antimikrobiellen Resistenz (AMR), indem es ein potenziell sicheres, wirksames und kosteneffizientes Breitband-Augentherapeutikum auf den Markt bringt. Die Behandlung hat im Rahmen klinischer Studien in den Vereinigten Staaten, Indien, Brasilien und Mexiko zum raschen Abklingen von Infektionen geführt und die Therapieerfolge der Patienten verbessert.

"RB PDAT ist eine revolutionäre, nicht-invasive Therapie, die bei Patienten mit einer schweren infektiösen Keratitis äußerst vielversprechende Ergebnisse liefert. Diese innovative Therapie macht sich bei der Infektionsbekämpfung die Kraft des Lichts zunutze und bringt neue Hoffnung für den Erhalt des Sehvermögens", so Jean-Marie Parel, IngETS-G, Ph.D., FAIMBE, FARVO, Direktor und Mitbegründer des Ophthalmic Biophysics Center am BPEI.

Guillermo Amescua, M.D., Professor für klinische Augenheilkunde, medizinischer Leiter des Labors für Augenmikrobiologie und Board-zertifizierter Augenarzt am BPEI, fügt hinzu: "VisiRose ist der entscheidende Faktor, um die Innovation von RB PDAT vom Labor in eine allgemein zugängliche Therapie zu überführen, von der letztendlich unzählige Patienten weltweit profitieren werden."

"VisiRose schlägt eine Brücke zwischen Innovation und Wirkung und bietet uns die Möglichkeit, den Hoffnungsträger RB PDAT zu jenen Patienten zu bringen, die ihn dringend benötigen. Mit dieser lebensverändernden Therapie werden wir die Zukunft der Augenheilkunde neu gestalten", erklärt Ed Pershing, Chairman des Board of Directors von VisiRose und Provectus.

Dominic Rodrigues, amtierender CEO von VisiRose, fügt hinzu: "RB PDAT ist ein Hoffnungsschimmer für Patienten, die vom Sehkraftverlust durch infektiöse Keratitis bedroht sind. Diese innovative Therapie mit ihrer gezielten Wirkung und ihrem doppelten Nutzen stellt eine wesentliche Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Augenheilkunde dar und ebnet jenen, die mit dieser herausfordernden Erkrankung zu kämpfen haben, den Weg in eine bessere Zukunft."

Bei mehr als 500 Patienten mit schwerwiegenden Augeninfektionen, bei denen herkömmliche Therapien versagt haben, wurden unter RB PDAT vielversprechende Ergebnisse beobachtet. VisiRose ist in der Lage, eine entscheidende Lücke im 60 Milliarden $ schweren Weltmarkt für Augenheilkunde zu schließen und sich auf Regionen und Bevölkerungsgruppen zu konzentrieren, die von der zunehmenden Antibiotikaresistenz (AMR) und dem fehlenden Zugang zu wirksamen Therapien betroffen sind.

Über VisiRose

VisiRose ist ein von der University of Miami und der Firma Provectus Biopharmaceuticals neu gegründetes Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase. Sein Geschäftsschwerpunkt ist die Vermarktung der innovativen Augenforschung des Bascom Palmer Eye Institute der Miller School of Medicine und des Ophthalmic Biophysics Center, bei der das bioaktive synthetische Kleinmolekül Rose Bengal Sodium (RBS) von Provectus zum Einsatz kommt. Weiterführende Informationen finden Sie unter https://visirose.com.

Über das Bascom Palmer Eye Institute

Das Bascom Palmer Eye Institute ist Teil des Gesundheitssystems der University of Miami und wird im U.S. News & World Report konsequent zur Nummer 1 auf dem Gebiet der Augenheilkunde in den Vereinigten Staaten gekürt. Das für seine Spitzenforschung und klinische Fachkompetenz bekannte Bascom Palmer Eye Institute bietet eine erstklassige Versorgung in allen Teilbereichen der Augenheilkunde und ist führend in der Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung von Augenerkrankungen. Mit dem Anspruch, sowohl die Patientenversorgung als auch die medizinische Forschung voranzubringen, nimmt das renommierte Institut weltweit eine Führungsrolle auf dem Gebiet der Augenheilkunde ein. Weiterführende Informationen finden Sie unter https://umiamihealth.org/en/bascom-palmer-eye-institute.

Über Provectus Biopharmaceuticals

Provectus Biopharmaceuticals (OTCQB: PVCT) ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das für unterschiedliche Erkrankungen Immuntherapeutika entwickelt, welche auf einer Klasse von bioaktiven synthetischen Kleinmolekülen namens halogenierte Xanthene basieren. Das Leitmolekül des Unternehmens heißt "Rose Bengal Sodium". Die Arzneimittelplattform von Provectus umfasst:

- Klinische Entwicklungsprogramme auf dem Gebiet der Onkologie, Dermatologie und Augenheilkunde.

- In-vivo-Proof-of-Concept-Programme auf dem Gebiet der Onkologie, Hämatologie, Heilung von tiefen Hautwunden und Krebs bei Hunden.

- In-vitro-Entdeckungsprogramme zu Infektionskrankheiten, Geweberegeneration und -reparatur sowie mehreren proprietären Targets (Biomoleküle).

Informationen zu den klinischen Prüfungen des Unternehmens erhalten Sie im Register der National Institutes of Health (NIH) unter www.clinicaltrials.gov. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.provectusbio.com.

Für Medienanfragen:

VisiRose, Inc.

E: contact@visirose.com

W: visirose.com

Kontakt:

VisiRose, Inc.

Dominic Rodrigues

Acting Chief Executive Officer

E: rodrigues@visirose.com

QUELLE: VisiRose

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77756Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77756&tr=1



