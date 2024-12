Singapur (ots/PRNewswire) -GDS International ("GDSI"), ein führender Pionier im Bereich Rechenzentren mit Hauptsitz in Singapur, gab am 9. Dezember bekannt, dass das Unternehmen Änderungen an den endgültigen Vereinbarungen für die ursprünglich am 29. Oktober 2024 angekündigte Neuemission von wandelbaren Vorzugsaktien der Serie B vorgenommen hat, wodurch die geplante Neuemission von 1,0 Mrd. US-Dollar auf 1,2 Mrd. US-Dollar bei der gleichen Eigenkapitalbewertung vor der Emission aufgestockt wurde.Die Aufstockung wurde hauptsächlich von namhaften neuen Investoren zugesichert, darunter der SoftBank Vision Fund und Kenneth Griffin, der CEO von Citadel. Mit dem zusätzlichen Erlös aus der Serie B geht GDSI davon aus, über genügend Eigenkapital zu verfügen, um die Entwicklung von insgesamt mehr als 1 GW an Rechenzentrumskapazität zu finanzieren.Die Neuemission der Serie B wird voraussichtlich bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.Jamie Khoo, CEO von GDS International, kommentierte:"Wir freuen uns über die starke Unterstützung der Investoren für unsere Serie-B-Neuemission, die es uns ermöglicht, uns zu vergrößern und neue renommierte Investoren zu unsere Aktionärsstamm hinzuzugewinnen. Der Erfolg dieser Kapitalerhöhung unterstreicht die Stärke der Vision und Strategie von GDSI. Die zusätzlichen Finanzmittel werden es uns ermöglichen, unsere Pläne zur Erschließung neuer Märkte für Rechenzentren und zur Bereitstellung modernster digitaler Infrastrukturlösungen schneller voranzubringen."Informationen zu GDS InternationalGDS International (GDSI) ist ein Pionier im Bereich Rechenzentren. Wir entwickeln und betreiben digitale Infrastrukturen der nächsten Generation für Branchenführer, die zuverlässige, schnell skalierbare und kostengünstige Lösungen benötigen. Unsere hochmodernen Rechenzentren ermöglichen es Hyperscalern und Großunternehmen, sich mit ihren Kunden zu verbinden und sie zu unterstützen, um Innovationen voranzutreiben und die Zukunft ihrer Branchen in Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand, Hongkong, Japan und darüber hinaus zu gestalten. Das Führungsteam von GDSI, das seinen Hauptsitz in Singapur hat, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Aufbau des größten Rechenzentrumsgeschäfts in Asien und in der Erschließung neuer Märkte zur Unterstützung globaler Kunden, einschließlich der Pionierarbeit bei der Entwicklung der SIJORI-Region (Singapur, Johor und Riau-Inseln) zu einem globalen Hub für Rechenzentren.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eigenkapitalerhohung-der-serie-b-von-gds-international-mit-starker-unterstutzung-von-investoren-auf-1-2-mrd-us-dollar-aufgestockt-302327471.htmlPressekontakt:Yingshan Shi,yingshan.shi@gds-international.comOriginal-Content von: GDS International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177722/5927745