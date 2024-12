Berlin/Frankfurt am Main (ots) -Ein Brand in den eigenen vier Wänden, auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft ist eine überraschende Notlage, mit der niemand wirklich rechnet. Hier stellt sich plötzlich die dringende Frage: Was mache ich jetzt, wie bekomme ich Hilfe? Über derartige Notfälle aufzuklären und das dann nötige Verhalten zu trainieren, ist ein wichtiger Aspekt der Brandschutzaufklärung der Feuerwehren in Deutschland. Hierbei gehen die Kräfte auch auf besondere Bedarfe ein wie etwa körperliche oder geistige Einschränkungen von betroffenen Personen.Um den Feuerwehrangehörigen auch Perspektiven von Menschen mit Behinderungen aufzuzeigen und das nötige Handwerkszeug für die Aufklärungsarbeit an die Hand zu geben, bietet der Deutsche Feuerwehrverband bereits zum dritten Mal das Forum "Feuerwehr und Menschen mit Behinderung" an. Die Fortbildungsveranstaltung findet am Samstag, 22. März 2025, von 9.30 bis 17 Uhr im Feuerwehr- und Rettungs-Trainings-Center der Feuerwehr Frankfurt am Main (Feuerwehrstraße 3, 60435 Frankfurt am Main) statt. Organisiert wird sie durch die Feuerwehr Hanau und den DFV mit der Unterstützung der Feuerwehr Frankfurt am Main."Es ist wichtig, dass die Feuerwehren für die Brandschutzerziehung für und mit Menschen mit Behinderungen auch deren Perspektiven und Bedürfnisse kennen. Das Forum bietet hier sehr persönliche Einblicke, die für die Arbeit vor Ort gute Impulse geben können", erklärt DFV-Vizepräsident Hermann Schreck. Ein Impuls, vier Fachvorträge und ein Praxisbeitrag sowie eine begleitende Ausstellung und die Möglichkeit zur Netzwerkarbeit gewähren zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung. "In diesem Forum finden auch die Themen baulicher Brandschutz und Krisenintervention im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen ihren Platz. Interessant ist die Veranstaltung für alle Feuerwehrangehörigen, die mit diesem Thema direkt oder indirekt Kontakt haben oder Brandschutzerziehung durchführen, für Betreiber von Einrichtungen, für Betroffene, Neueinsteiger und schon langjährig in diesem Thema tätige Personen", lädt Organisator Karlheinz Ladwig (Feuerwehr Hanau) zur Teilnahme ein. Er ist seit mehr als 20 Jahren in der Brandschutzerziehung mit Menschen mit Behinderungen aktiv.Die Teilnahmegebühr beträgt 118 Euro pro Person und beinhaltet die Teilnahme an der Veranstaltung, das Teilnahmezertifikat, Tagungsgetränke sowie Mittagessen. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei. Vor Ort ist eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen auf dem Gelände kostenfrei nutzbar. Information und Anmeldung: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/forum-feuerwehr-und-menschen-mit-behinderung/. Dort gibt es auch einen Einblick in die vergangenen Veranstaltungen.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgfeuerwehrverband.defacebook.com/112willkommenx.com/FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5927771