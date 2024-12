Seewen SZ - Ivo Steiner hat per 6. Dezember den Posten als neuer CEO der Strüby Unternehmungen übernommen. Der bisherige Geschäftsführer Anton Strüby bleibt als Präsident des Verwaltungsrates im Unternehmen aktiv. Bei dem in Seewen angesiedelten Holzbauunternehmen Strüby hat es einen Wechsel in der Unternehmensführung gegeben. Wie es in einer Mitteilung heisst, nimmt Ivo Steiner seit dem 6. Dezember die Aufgaben als neuer CEO vollständig wahr. Der ...

