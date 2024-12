Frankfurt am Main (ots) -Die Wizard Live GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Mit gut einer Million Besucher:innen in den vergangenen zwölf Monaten konnte das Frankfurter Unternehmen die Zahlen vom Vorjahr verdoppeln. Durch ein vielfältiges Portfolio herausragender Live-Acts und innovativen Formaten festigte Wizard Live seine Position als einer der führenden Konzertveranstalter Deutschlands und schrieb gleichzeitig ein neues, zukunftsweisendes Kapitel in seiner 20-jährigen Geschichte.Nach einem bereits außergewöhnlichen Konzertjahr 2023 mit Namen wie Iron Maiden, den Scorpions und KISS lockten 2024 noch mehr Legenden - darunter AC/DC, Judas Priest, Toto und Zucchero - hunderttausende Fans in ausverkaufte Stadien und Arenen im ganzen Land. Hinzu kam eine restlos ausverkaufte Open-Air-Tour der Böhsen Onkelz. Zudem besuchten insgesamt 150.000 Fans die "Wir gehören zusammen Tour" der Pop-Ikone Nena, die ihre 45 Shows in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande und Frankreich mit einem umjubelten Konzert im Pariser Le Trianon Theater abschloss.Mit diesen Erfolgen im Rücken konnte Wizard Live sein 20. Jubiläum umso freudiger mit einer großen Branchenparty Anfang Oktober in Frankfurt am Main feiern. Neben einer zufriedenen und dankbaren Rückschau richtet sich der Blick von Managing Director Oliver Hoppe, seinem Vater und Unternehmensgründer Ossy Hoppe und dem gesamten Team natürlich in die Zukunft: Wizard Live vollzog im Jahr 2024 eine Neuausrichtung und stellte sich mit den Erfahrungen und dem Weitblick aus zwei Dekaden neu auf. So verstärkte das Unternehmen seine Führungseben mit der Ernennung von Can Büyükcinar zum Prokuristen. Der langjährige Mitarbeiter von Wizard Live wird die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens noch aktiver mitgestalten.Grundlegend hat sich der Konzertveranstalter zu einem Rundum-sorglos-Dienstleister entwickelt, der seine Kompetenzen erweitert und nun in vier Geschäftsbereiche aufteilt. Das Kerngeschäft von Wizard Live bleibt nach wie vor der klassische Show- und Touring-Bereich, denn seit jeher steht der Name Wizard für die ganz großen Live-Momente. Flankiert wird dies von drei zusätzlichen Services: der Marketing Unit, dem Brand-&-Music-Connector, der für Markenaufbau sorgt, und dem Mentoring von Künstler:innen.Diese kommen bei Wizard Live mittlerweile aus den unterschiedlichsten Musikrichtungen, denn das Frankfurter Unternehmen gilt nicht nur als Deutschlands führender Tourneeveranstalter im Bereich Rock und Heavy Metal, sondern überzeugt auch genreübergreifend und erweitert das Artist-Roster fortwährend. So gehören heute Künstler:innen wie der Neo-Klassik-Komponist Max Richter, der Schauspieler und Sänger Ben Barnes, das Jazz-Pop-Ensemble Scott Bradlee's Postmodern Jukebox, aber auch Nachwuchsbands aus vielerlei Musikbereichen dazu. Die Vielfalt von Wizard Live zeigt sich zudem darin, dass das Unternehmen sein Portfolio durch neue Formate ergänzt, etwa das der Allroundkünstlerin Senna Gammour oder die Show von Mentalist Dannero."Unsere größte Freude und unsere größten Erfolge entstehen aus der engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Artists", erklärt Oliver Hoppe. "Wir bei Wizard Live sehen uns nicht nur als Veranstalter, sondern als strategische, kreative Partner, die gemeinsam mit den Künstler:innen einzigartige Live-Erfolge kreieren. Unser Ziel ist es, jeden Auftritt zu einem unvergesslichen Moment zu machen - durch intensive Begleitung, konzeptionelle Inspiration und eine Partnerschaft, die weit über klassisches Touring hinausgeht."Für ihn und sein Team stehen die Zeichen für 2025 schon jetzt auf Erfolg. Für die kommenden Tourneen von Acts wie Iron Maiden, Alison Moyet, Jamie Cullum, Judas Priest und Saxon wurden bereits gut 500.000 Tickets verkauft. Zudem kündigen sich große Jubiläen an: Die Scorpions feiern ihr 60-jähriges Bestehen mit einer besonderen Show in ihrer Heimatstadt Hannover, und die Böhsen Onkelz begehen ihr 45-jähriges Bandjubiläum mit einer bereits ausverkauften Hallentournee."Drei Jahre nach den wohl herausforderndsten Zeiten unserer Branche können wir heute stolz sagen: Wizard Live ist zurück und stärker denn je", ergänzt Hoppe. "Die Pandemie hat uns gelehrt, adaptiv und innovativ zu denken. Mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung, persönliche und vertraute Kontakte mit den Künstlern:innen sowie die Leidenschaft, die jeder und jede einzelne Mitarbeiter:in von Wizard Live mitbringt, machen den Erfolg des Frankfurter Unternehmens aus. Früher, heute und in Zukunft!