MÄRKTE USA/Weiter im Wartemodus - Oracle sehr schwach

DOW JONES--Das Warten auf neue Preisdaten dürfte am Dienstag das Geschehen an den US-Börsen weiterhin maßgeblich bestimmen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Im Vorfeld dürften sich Akteure kaum weiter aus der Deckung wagen und möglicherweise eher auf Nummer sicher gehen und zu Verkäufen neigen. Dies gilt erst recht nach der jüngsten Rally mit zahlreichen Allzeithochs. Zwar wird am 18. Dezember vom Markt mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit einer Zinssenkung gerechnet, sollten die Preisdaten aber stärker von der Erwartung abweichen, könnte dies noch einmal Bewegung bei der Zinsspekulation bringen. US-Notenbanker hatten zuletzt wiederholt darauf hingewiesen, datenabhängig zu entscheiden.

Im Handel wird zudem auf eine Reihe geopolitischer Risiken weltweit vor dem Jahresende verwiesen. Laut Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank überwiegen die Unsicherheiten die positiven Effekte der chinesischen Stumuli-Ankündigung vom Vortag. "Denken Sie daran, dass allein in der letzten Woche die französische Regierung abgewählt wurde, das Kriegsrecht in Südkorea ausgerufen wurde, die Wahl in Rumänien annulliert wurde und das Assad-Regime in Syrien zusammengebrochen ist", fügt er hinzu. Das sei eine Menge globaler Turbulenzen, die Investoren zu verdauen hätten.

Geopolitik spielt aktuell nur untergeordnete Rolle

Der Dollar legt im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten zu - der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent. Zwar gilt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte der Fed am 18. Dezember als ausgemachte Sache, gleichwohl könnten die Inflationsdaten die mittelfristigen Zinssenkungsaussichten der Fed dämpfen, heißt es im Handel. Aus diesem Grund steigen auch am Rentenmarkt die Renditen wie schon am Vortag weiter.

Nach den Vortagesaufschlägen kommen die Erdölpreise leicht zurück. Die chinesischen Rohölimporte sind November gestiegen. Dieser Umstand sendet einen positiven Impuls an die Ölnachfrage, denn China ist der größte Ölimporteur weltweit. Dies sichere die Preise nach unten ab, heißt es.

Im Umfeld sinkender Leitzinsen in den USA und der Eurozone steigt der Goldpreis - auch begünstigt durch die geopolitischen Unwägbarkeiten, wie die Swissquote Bank betont. Laut Citi ist der langfristige Aufwärtstrend des Edelmetalls aber intakt.

Oracle enttäuscht

Auf Unternehmensseite sorgt Oracle für Gesprächsstoff. Die Aktie steht nach der Quartalszahlenvorlage stark unter Druck und verliert vorbörslich 6,2 Prozent. Der Anbieter von Cloud-Software verfehlte mit dem bereinigten Gewinn und dem Umsatz die Analystenerwartungen.

Yext prognostiziert für das vierte Quartal einen niedrigeren Umsatz als erwartet. Dass das Online-Marketing-Unternehmen im Berichtsquartal im Rahmen der Schätzungen abschnitt, kommt dagegen nicht an - der Kurs bricht um 14,9 Prozent ein. Auch Planet Labs (-8,9%) stehen unter Druck. Der Anbieter von Erddaten rechnet für das laufende Quartal mit einem Umsatz unterhalb der Konsensschätzung. Dazu verfehlte die Gesellschaft auch im Berichtsquartal umsatzseitig die Prognosen.

Healthequity, ein Finanzdienstleister in der Gesundheitsbranche, erwartet im nächsten Jahr geringere Einnahmen als von Analysten prognostiziert. Der Kurs stürzt um 7,9 Prozent ab. Vail Resorts, ein Betreiber von Skigebieten, verzeichnete einen geringeren Quartalsverlust als erwartet, worauf der Kurs um 3,8 Prozent zulegt.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,14 +1,8 4,12 -28,1 5 Jahre 4,09 +0,8 4,08 9,2 7 Jahre 4,16 +2,2 4,14 18,7 10 Jahre 4,23 +2,7 4,20 34,6 30 Jahre 4,42 +3,3 4,39 45,0 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Mo, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0523 -0,3% 1,0558 1,0588 -4,7% EUR/JPY 159,55 -0,1% 159,84 159,87 +2,5% EUR/CHF 0,9260 -0,1% 0,9270 0,9278 -0,2% EUR/GBP 0,8252 -0,3% 0,8281 0,8276 -4,9% USD/JPY 151,63 +0,3% 151,40 151,00 +7,6% GBP/USD 1,2753 +0,0% 1,2750 1,2794 +0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2594 -0,1% 7,2484 7,2608 +1,9% Bitcoin BTC/USD 97.609,40 +0,5% 97.085,55 98.040,85 +124,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,11 68,37 -0,4% -0,26 -2,6% Brent/ICE 71,93 72,14 -0,3% -0,21 -2,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,14 44,93 +0,5% +0,21 +17,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.674,54 2.663,02 +0,4% +11,52 +29,7% Silber (Spot) 31,79 31,83 -0,1% -0,05 +33,7% Platin (Spot) 937,77 947,00 -1,0% -9,23 -5,5% Kupfer-Future 4,20 4,22 -0,6% -0,03 +6,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

