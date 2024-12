Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neun neue ETFs sind in den Handel auf Xetra und an der Börse Frankfurt gekommen, so die Deutsche Börse AG.Der SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF messe die Wertentwicklung von US-Unternehmen, die im Vergleich zum S&P 500 Index höhere Qualitätsmerkmale aufweisen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...