DB Schenker erweitert seine Flotte in Deutschland um 40 Volvo FM Electric. Die neuen Elektro-Lkw kommen bei dem kürzlich nach Dänemark verkauften Logistikdienstleister ab diesem Monat im gesamten deutschen Bundesgebiet zum Einsatz. Bei den strombetriebenen Trucks handelte es sich um 40 Einheiten des Volvo FM Electric mit 20 Tonnen zulässiger Gesamtmasse und optionalem Anhängerbetrieb. DB Schenker will sie vor allem in urbaner Umgebung für das im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...