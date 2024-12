FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Teamviewer angesichts der Übernahme des Softwareunternehmens 1E auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro belassen. Es handele sich um einen überraschend großen Zukauf, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Anbieter von Fernwartungslösungen stärke seine Nordamerika-Präsenz und vergrößere seinen adressierbaren Markt. Er schätzt, dass der Markt die negative Erstreaktion recht schnell verdauen wird. Ein weiterer Aktienru?ckkauf du?rfte so schnell nicht auf der Agenda stehen, glaubt Kremser./tih/ck

