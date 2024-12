DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. Dezember (vorläufige Fassung)

(NEU: Prognosen US-Daten) === *** 07:00 DE/Tui AG, ausführliches Jahresergebnis (09:15 PK) *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Talanx AG, PK zum Kapitalmarkttag *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Inlandstourismus Oktober *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update Jahresergebnis *** 10:00 DE/Metro AG, Bilanzpressekonferenz & Capital Markets Update *** 10:30 DE/Robert Bosch GmbH, PK von IG Metall und Betriebsrates zu Stellenabbau 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 12:30 DE/Bundeskanzler Scholz, ukrainischer Premierminister Schmyhal, Eröffnung des 7. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforums, Berlin *** 13:00 US/Exxon Mobil Corp, Strategieupdate (15:30 Analysten- und Pressekonferenz) 13:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck ukrainische Handelsministerin Svyrydenko, Teilnahme an einer Diskussionsrunde zum Thema "Economic Resilience. The Role of Business in the Recovery Process of Ukraine" auf dem Deutsch-Ukranischen Wirtschaftsforum, Berlin 13:15 DE/Regierungs-Pk, Berlin 14:00 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Rede bei der Veranstaltung "Aufbruch in eine neue Ära der Luftfahrt - Vorstellung der Advanced-Air-Mobility-Strategie des BMDV", Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen November *** 14:30 US/Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Overnight Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 3,75% *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:05 US/Adobe Inc, ausführliches Jahresergebnis ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2024 09:24 ET (14:24 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.