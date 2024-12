Am Montag erlebten Rüstungswerte wie Rheinmetall oder Renk an der Börse aus mutmaßlich mehreren Gründen eine teils heftige Korrektur an den Börsen. Genau die kam aber gar nicht so überraschend und bietet Anlegern jetzt eine große Chance. Es kam, wie es kommen musste. Nach einer sagenhaften Rallye, die die Rheinmetall-Aktie gleich zu mehreren Allzeithochs in Folge führte, folgte am Montag und Dienstag ein Rücksetzer. Von um die 660 Euro ging es für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...