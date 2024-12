NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Mit 13 Flugzeugauslieferungen im November habe Boeing im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 77 Prozent schwächer abgeschnitten, doch dürften die Erwartungen ohnehin niedrig gewesen sein, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf den inzwischen beigelegten Streik. Die wieder hochgefahrene Produktion der 737 Max sei positiv zu werten./ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2024 / 11:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2024 / 11:19 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0970231058