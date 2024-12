Zürich - An der Schweizer Börse standen die Zeichen auch am Dienstag auf Rot. Dem Markt habe es an Impulsen gefehlt, sagten Händler. Selbst die Ansage Chinas, die Konjunktur ankurbeln zu wollen, vermochte die Anleger nicht aus der Deckung zu locken. «Wenn gute Nachrichten nicht mehr zu steigenden Kursen führen, ist das in der Regel ein Warnzeichen. Sie sind bereits in den Kursen enthalten», sagt ein Händler. Denn die Märkte warten vor allem auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...