MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. So sollen bis zu 1,1 Millionen Aktien für maximal 50 Millionen Euro zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Mannheim mit. Das entspreche etwa 2,93 Prozent des Grundkapitals. Der Rückkauf soll spätestens am 31. Januar 2025 beginnen und bis zum 31. Dezember 2025 abgeschlossen werden. Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate um 1,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

Damit macht der im MDax notierte Konzern den Angaben zufolge von einer durch die Hauptversammlung 2022 erteilten Ermächtigung Gebrauch, wonach bis zum 10. Mai 2027 Aktien im Umfang von bis zu 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zurückgekauft werden dürfen./nas