NEW YORK (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Sycamore Partners spricht mit der kriselnden Apothekenkette Walgreens Boots Alliance offenbar über eine Übernahme. Danach könnte das Unternehmen von der Börse verschwinden. Das berichten das "Wall Street Journal" (WSJ) sowie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen. Die Unternehmen wollten die Informationen nicht kommentieren. Die Aktie von Walgreens sprang um gut ein Fünftel auf 10,70 Dollar nach oben, nachdem der Handel mit den Papieren zuvor zeitweise unterbrochen war.

Walgreens und Sycamore Partners befänden sich in Gesprächen über einen Deal, der zu einem frühen Zeitpunkt im kommenden Jahr abgeschlossen werden könnte, schrieb das "WSJ". Die Aktie der Apothekenkette ist seit Jahren auf Talfahrt. Der Börsenwert von Walgreens hatte im Jahr 2015 noch bei über 100 Milliarden Dollar gelegen, ist seitdem geschrumpft bis auf 7,5 Milliarden Dollar. Aktuell liegen gut 9 Milliarden Dollar auf der Börsenwaage. Wachsender Druck auf das Filialgeschäft gilt als Hauptursache für den in diesem Jahr bislang aufgelaufenen Kursverlust von aktuell noch immer 60 Prozent.

Im Oktober kündigte Walgreens an, in den kommenden drei Jahren rund 1.200 Geschäfte schließen zu wollen. Zuvor hatte das Unternehmen wegen Belastungen im Zusammenhang mit Opioid-Klagen und Abschreibungen in China einen Milliardenverlust im vierten Quartal verzeichnet./nas/ajx